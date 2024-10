Qué fue de la vida de Lucio Cereseto, campeón con Newell's en 2004

Se retiró a los 40 años y se radicó en Italia con el fin de trabajar como director técnico. "No fui el que pintaba ser en el arranque", reconoció

No todo es sencillo en el fútbol y muchas veces se dice que la dificultad no solo es llegar, sino mantenerse. Y Lucio Cereseto puede dar fe de esto que desde su presentación en Newell's , con título de por medio, debió convertirse en un verdadero obrero de este deporte y recorrer una veintena de equipos, muchos de ellos del ascenso. A veinte años de su debut en la Lepra y ser integrante del plantel que se coronó campeón en 2004 de la mano de Américo Gallego, el ahora exdelantero se radicó en Italia con el fin de dedicarse a ser entrenador. Pero como siempre lo hizo en su vida, arrancando desde abajo y dirigiendo en una serie amateur, la Promozione.

Cereseto (41 años) colgó los botines hace poco tiempo y el último club en el que estuvo en Argentina fue en Central Córdoba, aunque se mantuvo en cancha hasta los 40, jugando en Assemini, CUS Sassari, 0zieri y San Paolo Sassari, hasta que decidió incursionar como técnico. "Después de Central Córdoba y con pandemia de por medio decidimos con la familia venir a Italia, donde el fútbol era una excusa también. La situación de Argentina no es sencilla y uno busca el futuro para sus hijos. La violencia y inseguridad fueron clave, porque en Italia eso no sucede" , confesó el exatacante y DT de la sub-19 de Arzachena Calcio 1964 en una charla con Ovación desde Arzachena, una localidad de 12 mil habitantes y perteneciente a la provincia de Cerdeña.

El rosarino, que tuvo su debut en la Lepra 19 de septiembre de 2004, por la sexta jornada del Apertura en la victoria ante Argentinos Juniors, se recibió de técnico en Argentina, pero en Italia no tiene validez y debió hacer un curso para en principio poder hacerlo en categorías menores. Claro que antes de comenzar a trabajar en su nueva profesión debió hacerlo en un bar, atendiendo detrás de la barra y hasta de mozo. "Es mucho mejor la pelota y el fútbol, ja", bromeó.

"A los extranjeros les cuesta un poco más meterse, te miran de reojo. Igual no hay un buen nivel de entrenadores por acá porque cada uno tiene su trabajo y lo de dirigir toma como un hobby. Yo me dedico de lleno a este trabajo y debuté ganando. Mi idea es seguir estudiando para ir avanzando y tener el título para dirigir en otras divisiones", sostuvo Cereseto en la tranquila Arzachena, un municipio del que forma parte Costa Esmeralda y que cuenta con paisajes y zonas de turísticas increíbles.

"Extraño mucho la familia, los amigos. Eso es lo más difícil. Acá no pasa lo mismo que allá que te juntás a comer un asado, vas a pescar, etcétera", sostuvo sobre las contras que tiene el estar en otro país y lejos de sus afectos, aunque a favor insistió en que "siendo de clase media podés vivir tranquilo, algo que en Argentina no sucede lo mismo".

Etapas pasadas en el fútbol

Cuando estuvo en Newell's y comenzó a mostrarse en primera división, el presidente era Eduardo López, del cual el exdelantero tiene un recuerdo que quedó en su memoria. "López nunca me pagó el premio que me correspondía por el título 2004. Sé que a algunos sí, pero nunca recibí un peso de esa consagración", recordó Lucio, quien si bien no tuvo activa participación fue integrante de ese plantel.

Cereseto no logró afianzarse en la Lepra y tuvo un recorrido amplio por diversos clubes argentinos, incluso por Perú, México, Ecuador e Italia, y la explicación que el encuentra es al algunas malas decisiones adoptadas, no sólo familiares. "Tema representante", dijo con contundencia.

"Por ahí te calientan la cabeza y no es todo como te prometen. En una ocasión había un grupo de empresarios donde uno de ellos me dijo que era como la mano derecha de López. Que si firmaba con él en vez de traer dos delanteros paraguayos iban a traer a uno. Yo le decía a mi viejo tras una reunión: «este es un versero». Trajo dos, Santiago Salcedo y Tacuara Cardozo. Quedamos afuera (Iván) Borghello y yo, ja", relató a modo de anécdota asumida ahora con el paso del tiempo, pero que en su momento no fue algo grato.

Malas decisiones

"Ir a Perú no fue una de las grandes decisiones que tomé. Y la mala fortuna también, con lesiones en el medio, me llevó a otro camino. La carrera al inicio prometió ser otra de lo que realmente fue. No fui el que pintaba ser en el arranque", admitió.

En su extenso recorrido por distintos equipos y tras su salida de la Lepra en Perú se encontró y tuvo como DT a Jorge Sampaoli en Coronel Bolognesi cuando el casildense estaba dando sus primeros pasos. "Muy admirador de Marcelo Bielsa y trataba de ir por ese camino, no sólo como entrenador sino en la manera de ser. Buena persona, el tema es que le cuesta estar con jugadores con alta trascendencia y figuras. Le pasó en el Mundial de Rusia. El Kun Agüero estaba en su mejor momento y no se entendió porqué no lo puso. Igual me dejó muchas cosas importantes", expresó.

También lo tuvo a otro personaje del fútbol como Caruso Lombardi. Con el técnico coincidió en la época de Argentinos Juniors y opinó: "Tiene cosas que ya todos saben y otras muy buenas. El tipo conoce todo y puede saber de jugadores que juegan en una liga. Es un técnico muy motivador, sabe hablar en el momento justo".