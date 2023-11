Qué dijo Ruben hace un año sobre la chance de jugar en Uruguay o con Di María

- ¡Si! Ja. A ver, Gonzalo me dijo desde el primer momento que si era presidente de Central quería contar nuevamente conmigo, pero siempre le fui claro y que no era nada personal con él, que por más que muchas veces tuviera ganas no iba a volver.

Marco Ruben

- ¿Ni siquiera con una vuelta de Di María?

- No, porque la cosa no pasa por ahí. Me encantaría jugar con Angelito, pero mi decisión va más allá porque fue una decisión con bases firmes. Va más allá de un jugador o de un momento. Incluso, ahora hasta me dieron ganas también de jugar con Miguel (Russo) porque lo considero un emblema de Central y yo nunca pude compartir equipo con él. Recuerdo que cuando subí a primera Miguel había dejado de ser el técnico, allá por 2004. Es una persona a la que admiro mucho y con la que me hubiese gustado compartir plantel.

- Cuando Belloso dijo eso, en Rosario se especuló de todo. Se dijo que ibas a jugar seis meses en Uruguay, que ya tenías club, Deportivo Maldonado, para ponerte a punto?

- Ja, ja, ja. ¿En serio?

- ¿No te llegó nada de eso?

- No, lo que pasa que soy un loco bastante apartado de todo lo que es redes sociales. Si bien tengo a mi hermano que me tiene al tanto, no me guío mucho de ese tipo de repercusiones.

El 20 de noviembre de 2023 hubo un anuncio que rompió las redes sociales y la noticia recorrió diferentes medios. Y en Rosario, en particular en la zona de Arroyito, no fueron pocos los que comenzaron a imaginarse la dupla Di María-Ruben. "Marco Ruben es la primer alta de nuestra institución para la temporada 2024", publicó la cuenta oficial de Deportivo Maldonado, el nuevo club donde le delantero jugará por seis meses.