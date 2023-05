Marco Ruben: "Fui un chico que cumplió el sueño de jugar en Central"

El ex canalla habló cara a cara con Ovación en su casa de Punta del Este. Dijo que le dan ganas de volver a jugar y que siente que si decidiera hacerlo el físico le respondería, pero que no está dispuesto a cambiar la decisión que tomó hace un año. El último ídolo de Central, como nunca se mostró

No me arrepiento para nada. Todos los días pienso en eso y hubo momentos en los que me dieron ganas de volver a jugar, sobre todo viendo los partidos, pero estoy conforme con esa decisión que tomé y afrontando esta nueva vida, con nuevos desafíos, pensando en qué encajar, por qué lugares voy a ir porque necesito hacer algo. Pasa que soy bastante inquieto. Estoy buscando por dónde va a salir mi ocupación respecto al trabajo. Pero estoy contento, disfrutando desde otro lado el fútbol, que es algo que quería hacer.

¿Y fue un proceso duro o lo asimilaste rápido?

No estoy arrepentido, pero no es fácil, porque todo lo que supe hacer en la vida ya no lo hago. Toda esa forma de generar cosas, como dinero, amigos, compromisos, ya no está. Imaginate que hace desde los cinco años que juego al fútbol y es con lo que supe ganarme la vida, pero eso ya no lo hago y estoy en ese camino de encontrar un nuevo rumbo.

¿Le tenías miedo al retiro?

No, nunca le tuve miedo. Imaginate que me había retirado antes, ja. Fue una prueba que en verdad me encantó, aunque en su momento fue medio apresurado, en medio de la pandemia, después de ocho partidos de haber vuelto a Central tras el paso por Paranaense. Decidí no volver y después de diez meses me empecé a hacer la cabeza con que estaba bien, que me sentía bien y por eso me empecé a entrenar con el objetivo de volver.

Te retiraste vigente, ¿pero hubo un día en el que te despertaste y dijiste “hasta acá llegué”?

Es cierto, me retiré vigente y estoy contento porque creo que la imagen que dejé hasta último momento fue buena. Pude haber tenido momentos buenos o malos, pero físicamente siempre me mantuve entero, compitiendo, entrenando de la mejor manera, aportando y siendo positivo para el club. ¿Me quedaba tiempo para seguir jugando? Posiblemente, pero se dieron unas cuantas cosas y como en la vida no es sólo fútbol tomé la decisión. Me gusta cómo terminó todo.

En este año, ¿qué cosas del fútbol extrañaste, si extrañaste algo?

Vas extrañando cositas, pero lo que más se extraña es cuando veo los partidos, porque cuando pasa eso me dan ganas. Es como que la cabeza me lleva a estar dentro de una cancha. Después, el estar dentro de un vestuario con los compañeros es algo que también extraño, pero también te puedo decir que me levanto a la mañana y digo “gracias, por suerte no tengo que ir a entrenar”. Hoy puedo levantarme, tomar unos mates, llevar a mis hijos a la escuela, conocer, pasear, pensar qué voy a hacer o qué me gustaría hacer. Hoy tengo un nuevo proyecto de vida y eso me ilusiona.

Ruben2.jpg Distendido para la charla. Marco Ruben se abrió al diálogo y habló sin casete, a un año de su retiro del fútbol profesional. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Hablaste de ciertas razones y apuntaste a cuestiones familiares, ¿hubo razones también ligadas a lo futbolístico?

No creo, por ahí fue un poco el agotamiento del día a día, del querer estar al ciento por ciento, porque soy una persona que para estar quiero que sea al cien. Para estar en el fútbol y competir tenés que estar dedicado de lleno a eso y esa exigencia necesitaba ya dejarla un poquito de lado, por eso creo que fue parte de esta decisión. Pero insisto, la cuestión familiar pesó mucho porque quería buscar otro estilo de vida, realizar otros deportes. Me parece que fue una conjunción de muchas cosas que me llevaron a tomar la decisión de retirarme cuando yo quería.

Teniendo en cuenta lo que pasó aquella vez en pandemia, imaginate que hoy decidís volver a jugar, ¿creés que físicamente podrías adaptarte nuevamente?

Ya se me cruzó esa idea por la cabeza y estoy seguro que si me preparo podría volver a jugar.

Estás convencido de eso.

Totalmente, pero me gusta pensar en otras cosas y tener el desafío de poder afrontar la vida y ver si puedo ganármela desde otro lado. Muchas veces me dan ganas de volver a jugar, pero siempre termino diciendo “pará, para jugar necesito volver a cambiar mi vida” y la verdad que no quiero hacerlo.

El día que asumió Belloso dijo: “sueño con un centro de Di María y un gol de Ruben”. ¿Qué sentiste en ese momento?

¡Si! Ja. A ver, Gonzalo me dijo desde el primer momento que si era presidente de Central quería contar nuevamente conmigo, pero siempre le fui claro y que no era nada personal con él, que por más que muchas veces tuviera ganas no iba a volver.

¿Ni siquiera con una vuelta de Di María?

No, porque la cosa no pasa por ahí. Me encantaría jugar con Angelito, pero mi decisión va más allá porque fue una decisión con bases firmes. Va más allá de un jugador o de un momento. Incluso, ahora hasta me dieron ganas también de jugar con Miguel (Russo) porque lo considero un emblema de Central y yo nunca pude compartir equipo con él. Recuerdo que cuando subí a primera Miguel había dejado de ser el técnico, allá por 2004. Es una persona a la que admiro mucho y con la que me hubiese gustado compartir plantel.

Cuando Belloso dijo eso, en Rosario se especuló de todo. Se dijo que ibas a jugar seis meses en Uruguay, que ya tenías club, Deportivo Maldonado, para ponerte a punto?

Ja, ja, ja. ¿En serio?

¿No te llegó nada de eso?

No, lo que pasa que soy un loco bastante apartado de todo lo que es redes sociales. Si bien tengo a mi hermano que me tiene al tanto, no me guío mucho de ese tipo de repercusiones.

¿Te sentís el último gran ídolo del club?

Sí, y para mí es un orgullo inmenso. Ponerme a la par de Russo, el Negro Palma y de otros tantos y estar en el corazón del hincha de Central es grande. En cierta forma es por lo que me la jugué muchas veces.

Te tocó ya, pero como futbolista, ¿cómo es hoy vivir Central a la distancia?

Y, se vive de otra manera. Ojo que acá en Punta del Este tengo mi grupo de hinchas de Central. Somos varios que nos juntamos y vemos los partidos. Lo vivo como cualquier hincha que anda por ahí.

¿Sentís que te faltó el partido de despedida?

No, creo que lo que pasó fue perfecto porque fue una despedida de verdad, en la que competimos contra un equipo, buscando ganar e hice un gol. Estuvo mi familia y un grupo de amigos. Lo que viví con la gente fue mi verdadera despedida. Me lo han propuesto, pero no me engancho en la idea de un partido despedida porque tanto yo como la gente ya la tuvimos. No es mi forma y creo que tampoco me sentiría cómodo.

En ese partido contra Estudiantes, cuando vino el centro de Montoya y te pasaste de largo, ¿sentiste que si no era ahí no te ibas a poder despedir con un gol?

Mirá, todos piensan que intenté pegarle de una, pero ya me había pasado y por esto intenté frenar la pelota. Pero sí, pensé que ese era el momento.

Hablas de que fue la despedida perfecta, en la que no pudo estar una persona muy querida por vos como lo fue tu abuelo, que había fallecido también un 7 de mayo, algunos años antes.

Sí, pero son cosas de la vida y se dio así. Por eso digo que fue algo especial. Pero toda esa semana fue de mucho estrés, por esto de anunciar el retiro. Recuerdo toda esa gente que iba a Arroyo Seco a saludarme y todos me decían “dale loco, seguí un añito más”. Creo que estaban convencidos de que era mentira o algo pasajero porque ya había pasado algo de eso. También estuvo el tema de preparar la camiseta, con un diseño especial y un parche, que para mí va a ser un recuerdo de por vida. Para mí fue una despedida ideal y no quiero un partido de despedida.

Es una pregunta muy frecuente, pero ¿qué se le dice al hincha frente a tantas muestras de cariño?

Ya no tengo palabras para decirles a los hinchas porque ya les dije todo y ellos igual hacia mí. Es una relación en la que no hace falta que ellos me digan algo a mí o yo a ellos porque todos sabemos lo que sentimos por el club, que es algo muy fuerte y por eso va todo de la mano. Nos une Central y cada uno desde su lugar deja todo por el amor a Central.

En la última conferencia te preguntaron si quisieras modificar algo de tu vida futbolística y dijiste que no porque era imposible volver el tiempo atrás. ¿Un año después pensás lo mismo?

Mirá, si me pongo a pensar las cosas que hice mal o que no hice no podría vivir. Es lo mismo que cuando te preguntan “¿qué le prometés al hincha?” cuando llegás a un club, nada, no les podés prometer goles. Sí le podés prometer sacrificio, ser una persona educada, comprometida con el equipo, pero hay cosas que no podés prometer. Mirá, tengo una frase muy linda de José Larralde en este mate que me regaló Hernán Menosse que dice: “Al que vive del ayer jamás le llegará un mañana” y creo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Para mí Larralde es uno de los cantautores más importantes que tuvo Argentina.

¿Y acá en Uruguay el tema del folclore cómo viene, hay compañeros, hay compinches? Sí, sobre todo acá en el barrio. La costumbre campera es similar a la de Argentina, con folclore y tango. Tuviste tu momento de fama en televisión con Gerardo Rozín.

Sí, fue algo que tuvo una repercusión gigante y acá en Uruguay también me recuerdan ese recitado, que hice sobre el camionero porque fue algo muy sentido.

¿Quién te hizo de Central?

Mi papá. Tengo grandes imágenes de ese tiempo, cuando te meten algo en el cuerpo que no te lo van a sacar más en la vida. Imposible olvidarme cuando iba a cocochito de mi viejo, cuando pasábamos los molinetes para entrar a la cancha y recorrer los pasillos en los hombros de él. Después, salir a la popular y ver lo que veía fueron imágenes imborrables. Tengo el recuerdo también de cuando ganamos la Conmebol, con la cancha que estaba estallada, y nosotros no habíamos ido. En el entretiempo mi viejo me dijo “vamos”, nos agarró a mí y a mi hermano y entramos en los últimos 20 o 25 minutos. Después fuimos a festejar y otra imagen imborrable fue que iba revoleando la camiseta por la ventanilla y me la robaron. Ese día me hicieron un agujero en el corazón, pero la alegría era más grande.

Ruben5.jpg Mate en mano, Ruben citó una frase de Larralde: "Al que vive del ayer nunca le llegará un mañana". Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Siempre jugaste de delantero?

Siempre, toda la vida. De muy chiquito tengo algunos recuerdos de que iba por afuera, pero rápidamente me corrí al centro, ja.

¿Tu ídolo de chiquito?

Juan Antonio Pizzi. Lo veía en la cancha y me encantaba.

¿Por qué la decisión de radicarte en Uruguay?

Es un lugar al que con mi mujer venimos a veranear desde hace muchos años y la verdad que nos gusta el lugar, la educación que hay, la forma de vida que tienen y tomamos la decisión. Son decisiones difíciles, pero estamos acostumbrados a este tipo de vida. Cuando tomás una decisión no podés pensar si está bien o mal, si la tomaste, dale para adelante.

Tiene que ver con un estilo de vida.

Seguro. Por ejemplo, cuando volví en la pandemia imaginate las dudas que tenía después de 10 meses parado, me pregunté “¿puedo volver a jugar?”, pero decidí eso. Es cierto, había hecho un trabajito de dos meses, hasta con kinesiólogos, pero no tocaba una pelota después de aquel partido contra Colón, lo mismo que ahora.

¿Y en el tenis cómo venís?

Bien, me gusta.

¿Qué estilo, defensor, te gusta pegar, ir a la red?

No, me gusta pegar y también ir a la red, pero me gusta jugar y superarme. Me gusta el deporte porque es algo que me compensa desde lo físico, y hasta mentalmente, hasta el hecho de competir, imaginate que competí casi toda mi vida.

En esa vuelta en medio de la pandemia, unos días antes tu representante comunicó que no ibas a regresar. ¿Qué fue o quién te hizo cambiar de opinión?

Yo ya había tomado la decisión, pero en ese momento pasaron algunas cosas que me fastidiaron un poco y dije “que se vaya todo a la mierda, si va a ser todo así no vuelvo”, pero en realidad ya tenía la decisión tomada. Vi el partido con Vélez por la fase Complementación y después de eso lo llamé a Di Pollina (Rodolfo, presidente de Central) y le dije que estaba para volver. A partir de ahí se dieron algunas cosas raras, pero ya lo había decidido.

Encima tres días después llegó el mazazo de la eliminación de la Copa Argentina contra Boca Unidos.

Uh, eso fue catastrófico. Lo mío sirvió como un empujón anímico después de esas malas. Es como que apagamos un poco el quilombo. Ahora, en los primeros entrenamientos ponía el pie para parar la pelota, pero me picaba y me pasaba de largo. Y no es joda eh, eran diez meses sin haber tocado una pelota. La verdad, la veía complicada, pero de repente la cosa cambió y lo bueno fue que físicamente estaba muy bien. Obviamente lo que me faltaba era ritmo futbolístico.

¿Un podio de los tres mejores goles que hiciste en Central?

Sin dudas el primero a Newell’s en el 4 a 1; los dos de River, en los que rompí el récord, uno de taco y el otro de palomita, que sirvieron para igualar la marca primero y superarla después; y el primero a Newell’s después de mi vuelta a Central.

¿Y un gol que te hayas perdido y todavía lamentes?

Siempre me quedó en la cabeza lo de Atlético Nacional, en esa jugada que tuvimos para definir el partido. Pero ojo, las decisiones se toman y listo, y en ese momento cuando peleo la pelota con ese central gigante lo veo a Cervi que me pasa por al lado y creí que la mejor opción era dársela a él. Después la veía por la tele y me decía “che, boludo, metela al segundo palo”, pero no es tan fácil. Esa jugada siempre me quedó en la cabeza.

Ruben4.jpg Pulgar arriba. Ruben hizo un recorrido por su historia en Central. Dijo que le hubiese encantado ser dirigido por Miguel Russo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fue una gran chance que se escapó.

Sí, pero es parte del fútbol. En Villarreal, el torneo en el que descendimos, tuve un cabezazo en el último minuto que no era un gol cantado, pero sí que si lo hacía cambiaba las cosas. Son jugadas que te quedan, pero otros no me los acuerdo porque la cabeza borra las cosas malas, ja.

¿El DT que más provecho le sacó a Marco Ruben en una cancha?

Y, el Chacho Coudet seguro, pero con el Kily González también estuve bien. Con él me tocó volver del retiro y en ese año y medio hice como 25 goles, algo que para mí era imposible.

Fue distinto a lo del Chacho, que te agarró jugando.

Claro, porque yo venía de Europa y por ahí no con un buen presente, pero se formó un buen equipo y el Chacho me hizo sentir muy bien dentro de la cancha, me dio la capitanía y me hizo sentir un pilar dentro de un gran equipo. Era un equipo compacto, firme, que jugaba al fútbol, que lamentablemente no pudo ganar nada pese a haber sido merecedor.

¿Es una cuenta pendiente que te quedó, ganar algo con ese equipo?

Sí. Con ese equipo hubiese sido perfecto porque jugaba muy bien al fútbol, que cualquiera que viniera, Boca o River, la pasaba mal. Además, era un buen grupo de gente.

Un título no se dio por lo que sucedió con Ceballos. ¿Le dijiste algo después del partido?

No.

¿Qué queda de aquel partido?

Bronca. Y no se va, pero ya está, son cosas que pasan en el fútbol. Nos hizo sufrir a todos, pero él fue el que más sufrió la situación porque estuvo relegado mucho tiempo. Tengo bronca de lo que pasó, de haber hecho un gol dos metros habilitado y que no me lo cobren, pero es parte del fútbol. Son las piedras del camino, que muchas veces son injustas. Al año siguiente perdimos otra final con River, un partido con cosas raras también, pero nos tocó ganar la otra, jugando de otra manera, pero con un entrenador inteligente, sabio, como Bauza. Ese equipo jugaba mucho peor que el de 2015/16, pero quizá haya sido el premio de tanta búsqueda.

¿Esa Copa Argentina fue el cierre de lo que fue tu vuelta a Central y lo que vino después, como ser el máximo goleador, fue la frutilla del postre?

No sé, pasa que uno juega siempre por algo. No es que me muero por levantar copas porque con jugar en Central ya era suficiente. No volví a Central por un nombre, por un presidente, por jugar Copa Libertadores. Siempre jugué en Central por la ilusión y el deseo de cumplir sueños y de darle algo al club.

¿Un socio ideal dentro de la cancha?

Varios, pero el jugar con el Monito Lo Celso es espectacular. El Chelito también, lo mismo que con Emi Vecchio porque tiene una visión de juego impresionante. Son tipos que te dejan mano a mano o te hacen jugar fácil. Con Larrondo me entendí muy bien en su momento o el Chucky Cervi.

¿Qué te genera ver a Veliz festejar los goles emulando tus movimientos?

Creo que él los festeja de forma natural y que esa es su forma. Él estuvo conmigo, creció viendo goles míos, en un momento se identificó porque compartimos equipo y lo más lindo es que los festeja de forma natural. No creo que esté copiando mis movimientos, sino que él es así, y eso me llena de satisfacción.

Alguna vez declaró que el festejo era una especie de reconocimiento hacia su ídolo.

Puede ser, pero en el momento no tenés para pensar tanto sobre el festejo y sale. Me encanta lo que hace.

¿Lloraste por el fútbol?

Soy un loco de lágrimas duras, por la misma coraza que te hace formar la vida por no querer sentir las cosas. Me cuesta un poco. Ojo, me pongo una película acá en casa y me largo a llorar. Siento que las lágrimas a veces no me caen y me preguntó por qué, pero pienso que es por no querer meterse en ciertas situaciones para no lastimarme. Por el fútbol lloré desde afuera, cuando era chico. Por ahí en algún gol a Newell’s me tocó la emoción máxima, pero llorar, llorar no, lo que no quiere decir que no haya sentido ganas.

¿En Central las cosas lindas se disfrutan en la misma magnitud en la que se sufren cuando estalla algún problema?

Al principio las cosas te chocan mucho, pero después uno aprende a convivir con situaciones cotidianas. Siempre digo que Central fue el club donde más disfruté y donde más sufrí, porque las cosas malas las sufrís más de la cuenta y las buenas es lo mejor porque ves a tu gente feliz, a tu familia contenta. Por eso jugué tanto tiempo en Central, por esos sentimientos que tenía hacia el club.

En este último tiempo hubo un cambio importante en la vida política de Central. ¿Qué te pareció?

Hacía falta un cambio, eso estaba claro. Me da alegría que haya sido Gonzalo porque creo que es una persona capacitada para manejar a Central. Tiene experiencia, ya estuvo en ese lugar, es un tipo de fútbol de toda la vida y manejó otras situaciones en el fútbol. Creo que es un cambio para mejor porque Central estaba en un momento que no podía seguir de la misma manera. Espero que le vaya bien. Hoy el equipo está transmitiendo lo mismo dentro de la cancha, es un equipo serio, difícil de vencer. De ahí para arriba. Las bases que estén firmes y que Central mejore en lo económico para seguir teniendo buenos equipos y potenciar a los chicos. Este es “el” momento de los chicos en Central, pero hay que cuidarlos con un equipo serio.

A Belloso ya le cerraste la puerta como jugador, ¿pero estarías dispuesto a volver al club en algún momento en alguna otra función?

Seguro, hoy no lo tengo en mente, pero me encantaría seguir ligado a Central. Me gustaría ayudar en lo que pueda, en algo que sea beneficioso para el club. Hoy es difícil porque tomé una decisión con mi familia que es vivir acá y a partir de eso voy a vivir. Claramente eso me aleja un poco de lo que es Central, pero es así. No hay mal que por bien no venga. Tengo muchas ganas de disfrutar del Gigante, pero también quiero que se apague un poco la llama y cuando vuelva poder hacerlo a la tribuna.

Por ahí estás esperando llevar a tu hijo como lo hacía tu viejo con vos.

Claro, es así. Pero no quiero ir a encerrarme en un palco, sino que quiero llevar a mi hijo, que viva la cancha. Hoy voy y es una foto, un autógrafo, lo normal por el gran cariño de la gente, pero creo que de a poquito se va a ir apagando y podré volver a disfrutar de ir a la platea y hacerme amigo del que está al lado. Ni más ni menos que las cosas que viví cuando era chico y que extraño.

Uno de los momentos que seguro disfrutaste fue cuando te tocó debutar. ¿Qué te dijo don Angel cuando te hizo entrar?

Don Angel era muy simple, entrábamos y jugábamos. No había tanto estudio, tantos videos, tanta táctica. Estamos bien jugando 4-4-2, bueno, sigamos así y listo. Por ahí cuando salía bastante del área me decía que no lo hiciera, pero así como el fútbol era más simple, don Angel era la simpleza extrema.

Se vivía así, a diferencia de ahora.

Sí, yo lo viví siempre con mucho compromiso, pero don Angel era muy simple. Cuffaro Russo era el que se encargaba de los trabajos tácticos más específicos. Zof era la bandera, como el Patón, transmitiendo una sensación de tranquilidad y de confianza importantes. Miguel Russo también tiene eso. Son esas personas sabias, que saben llevar un grupo, que por ahí antes no estaban tan actualizados, pero que con sus palabras al jugador le liberaban el horizonte.

Ruben3.jpg Ruben decidió afincarse en Uruguay, pero dijo que en el futuro le encantaría seguir ligado a Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Zof siempre decía que su objetivo era dirigir a Central, pero hacerlo siempre de nuevo. ¿Es similar a lo que mencionabas vos respecto a que lo importante era jugar en Central y no ganar títulos?

Puede ser. Central se quedaba sin técnico y sabías que don Angel estaba ahí. Ni hablaban de lo económico, del contrato, era un “don Angel, venite a dirigir” y listo. ¿Y por qué todos los arranques con Zof eran buenos? Porque te daba esa tranquilidad, te descargaba de todos los problemas que tenías en el proceso anterior que seguramente había sido malo, con un técnico que se había ido.

¿Está bien o es desmedido que el hincha deposite tantas expectativas en la vuelta de Di María?

Es normal, porque uno siempre quiere que los buenos jugadores estén en el club, pero también hay que mirarlo del otro lado y decir “che, Angel acaba de salir campeón del mundo, está jugando en las mejores ligas y tiene la ilusión de seguir compitiendo allá”. Pero es una decisión muy personal. Ahora, la ilusión a la gente nadie se la va a quitar y está bien. Todos queremos verlo a Angelito con la camiseta de Central, pero que sea cuando tenga que ser. Seguramente si eso se da, cuando llegue va a estar bien porque es un jugador de otro nivel y también porque va a tener el compromiso y el deseo de ganar algo.

¿Alguien te defraudó en el mundo del fútbol?

Sí. No me pidas que dé nombres, ja, pero sí. El fútbol es como cualquier otro trabajo, donde pasan cosas buenas y cosas malas y siempre va a haber gente que te defrauda, que pensás que va a ir para un lado y finalmente no, pero es parte del fútbol.

Sí encontraste un compañero en tu representante (Andrés Miranda), que te acompañó en toda tu carrera.

Sí, cuando llegué a Central al poquito tiempo empecé a estar con él, que trabajaba con otro representante, pero mi relación fue siempre con él. Ojo, tuvimos algunos roces, pero creo que eso nos fortaleció y nos sirvió para aclarar los tantos y hacer una carrera juntos. Fue lindo porque hoy tenemos una relación de amigos.

¿Se cruza con vos al mar y agarra también la caña?

No. Lo intenta con sus hijos, pero es malo. No sabe tirar o le da cosa encarnar. Fuimos un par de veces juntos, pero la verdad que no voy más porque me la paso encarnando yo. Le da cosa, pero bueno hermano, hay que encarnar...

¿Fuiste cabulero en el fútbol?

No, pero algunos te cagan a pedo porque les rompés las cábalas. Prefiero echarme la culpa a mí cuando pasa algo que no sale bien. Nunca me gustó ir por ese lado.

¿Messi o Maradona?

Messi. Por ahí le rompo el corazón a mucha gente, pero creo que no hay comparación. Andá a los números... Campeonato del mundo tienen uno cada uno, pero en el resto, Messi lo supera en todo. Es que Messi supera a todo el mundo. Ahora, me decís, comparame un jugador de Central con uno de Boca y voy a elegir al de Central. El Negro Palma con el que sea y te voy a decir el Negro Palma, pero convencido eh.

¿Te parece que somos jodidos los periodistas?

No. Sí creo que a veces se tienen que adaptar al sistema. Nunca tuve conflicto con ninguno. A veces me dio bronca algún que otro título fuera de contexto, que estaba en medio del párrafo y se tomó como lo más importante y te hace quedar mal con gente cercana. No le tengo bronca a Ceballos, le voy a tener bronca a un periodista... ja.

¿Pero hubo alguna crítica que te haya molestado?

En el año 2018 hubo algo, que sé por dónde venía. Algunos habían dicho que yo me quería ir de Central y eso me molestó mucho porque fue una jugada rara de gente que iba por detrás con cierta gente de la comisión directiva que tenían intereses creados en que se dijera eso para que si yo me iba no fuese un golpe en contra de ellos. Fue un tema totalmente político. Y siempre puede haber alguien que se una a ese tipo de jugada. Pero después entendí que cada uno tiene que ir por su lado, ser siempre sincero y que por más que te molesten, a ese tipo de cosas no hay que darles tanta importancia.

¿Alguna vez pediste un autógrafo?

Sí.

¿A quién?

A Fito Páez, para mi esposa. Fue en una pretemporada en La Cumbre, apareció Fito y le conté a mi esposa, que es fanática, y me pidió una foto o un autógrafo.

¿Entonces ya te hizo ver la serie de Fito?

Me dijo de verla, pero igualmente ya no está tan fanática. Era la locura de aquel momento, pero Fito es un ícono de la música y aparte es hincha de Central.