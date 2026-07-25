Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado

Este sábado a partir de las 15 se enfrentarán el equipo de la familia Messi y el Charrúa. Arrancaron torcidos la segunda rueda en la Primera C

Primera C. Cristian Sánchez y Alejo Fernández (autor del tanto en el Gabino Sosa) se vuelven a ver las caras en Arroyo Seco.

Leones FC y Central Córdoba, se verán las caras por segunda vez en el fútbol profesional en el estadio Antonio Di Giácomo del club Unión de Arroyo Seco, en el marco de la 21ª fecha en la Zona B de la Primera C . Ambos equipos no ganaron en la segunda rueda.

En la primera rueda, el equipo de la familia Messi se llevó el triunfo por 1 a 0 con un golazo de Alejo Fernández. El arbitraje estará a cargo de Gonzalo Creimermann.

Con diferentes realidades, Leones y el Matador jugarán un partido complicado, ya que ambos necesitan los tres puntos para clasificar entre los siete primeros y disputar el reducido final por el segundo ascenso a la Primera B.

El elenco dirigido por Franco Ferlazo se ubica tercero con 29 puntos y buscará volver al triunfo para seguir en los puestos de arriba. Todavía no ganó en la segunda rueda: igualó dos partidos de visitante, ante El Porvenir (0-0) y Claypole (1-1), y perdió ante Central Ballester (1-0) en Arroyo Seco.

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El charrúa marcha penúltimo

Por su parte, el elenco del barrio Tablada llega con 6 partidos sin ganar y el último triunfo fue ante Central Ballester por 3 -2 en el Gabino Sosa. En la segunda rueda disputó tres encuentros, empató dos (Muñiz y Cañuelas) y perdió en el Gabino ante Atlas 1-0. Se ubica penúltimo con 20 unidades.

Los posibles equipos

Leones FC: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Román Elsegood, Mario Senra; Lionel Segovia, Franco Tanneur, Gómez, Juan Vieyra; Cristian Bonesso y Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo.

Central Córdoba: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Valentín Rovetto y Emanuel Rodríguez; Marcos Córdoba, Santiago Spelzini, Aaron Quijano y Cristian Sánchez; Nelson Ávalos y Franco Fernández. DT: Arnaldo Sialle.

Hora: 15

Cancha: Unión de Arroyo Seco

Arbitro: Gonzalo Creimermann