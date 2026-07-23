Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

En un encuentro friccionado y con pocas situaciones, igualó sin goles ante Puerto Nuevo en el arranque de la 21ª fecha. Lleva 6 cotejos sin ganar en Primera C

Primera C. Julián Andrada maniobra ante Cahiza en el partido disputado entre Argentino y Puerto Nuevo. El Salaíto sigue sin ganar.

Pasan los partidos, los resultados no llegan y el panorama de Argentino es preocupante. El equipo de barrio Sarmiento comenzó a transitar por una situación complicada y ya entre los seguidores comenzaron hablar del descenso en el presente del torneo de la Primera C .

La campaña del Albo es para el olvido: disputadas 21 fechas, solo ganó en dos oportunidades en el Olaeta y se encuentra entre los peores equipos de la cuarta categoría del fútbol argentino. En el arranque una nueva jornada, empató sin goles ante Puerto Nuevo en pobre encuentro.

El trámite comenzó a todo ritmo porque los dos equipos salieron decidido en busca de abrir el marcador. La visita tomó rápidamente el control de la pelota, se adelantó en terrero y a los 6’ llegó con el remate de Coronel dentro del área pero Francisco Olivera en gran reacción se quedó con tiro complicado

El Albo no se quedó atrás y en la contra a los 9’, Bautista Cantiani (uno de los tres refuerzos) se anticipó a su defensor y remató desviado.

Puerto Nuevo llegó con peligro

Sobre los 15’ llegó una buena jugada colectiva de Puerto Nuevo y el delantero Escobar de cabeza estuvo cerca de abrir el marcador, pero el balón salió al lado del palo izquierdo.

Con el correr de los minutos, el trámite se emparejó, el local volvió a llegar vía Cantiani, al arco de Puerto, el delantero enfrentó al golero pero su remate fue muy anunciado y Ferrara se quedó con el balón.

Después los equipos se prestaron el balón, se jugó en el mediocampo y con el pitado Facundo Fuertes se fueron al descanso con un entretenido primer tiempo donde solo faltó el gol.

Un complemento para el olvido

Todo lo bueno que realizaron en la primera etapa entre los dos equipos quedó para el olvido en el complemento. El trámite se hizo muy friccionado, se pegaron mucho, el fútbol estuvo ausente y los arqueros fueron espectadores de lujos.

Recién sobre los 73’, la visita en la primera situación de peligro, se aproximó con el remate de Escobar que no trajo peligro al arco de Pancho Olivera.

Argentino llegó con peligro

En la contra a los 81’, el Salaíto por primera vez se acerco al arco de Ferrara con el tiro de Mateo González (otro de los refuerzos) pero el remate salió desviado.

En el final, el local trató de romper el cero y tuvo su chance cuando, Cantiani se llevó la rastra a los defensores, remató ante la salida de Ferrara y el golero en una gran reacción mandó el balón se fue al córner. Después no hubo tiempo para más.

El Salaíto, penúltimo

Argentino no puede levantar cabeza, sumó un punto ante Puerto Nuevo, sigue penúltimo en la Zona A y cuando le restan 11 fechas el descenso comenzó acechar por barrio Sarmiento.

Copa Santa Fe en fútbol

El domingo comenzarán los octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol con el choque entre equipos representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol.

En el barrio Sarmiento jugarán el partido de ida Argentino ante Central, a partir de las 15. La revancha será siete días después. El ganador jugará ante Los Andes de Alcorta en la próxima fase.