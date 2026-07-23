Primera C: con todos sus problemas a cuestas, Argentino recibe a Puerto Nuevo

Argentino se presenta en el barrio Sarmiento ante Puerto Nuevo, este jueves a las 15, en el marco de la 21ª fecha de la Primera C y con el arbitraje de Facundo Fuentes. Los salaítos están penúltimos en la Zona A con 17 puntos.
El equipo del barrio Sarmiento necesita sumar para escaparle a los últimos puestos de la zona A. En lo que va del torneo apenas ganó dos veces en Primera C
Por Juan Iturrez
Argentino se presenta en el barrio Sarmiento ante Puerto Nuevo, este jueves a las 15, en el marco de la 21ª fecha de la Primera C y con el arbitraje de Facundo Fuentes. Los salaítos están penúltimos en la Zona A con 17 puntos.
El equipo dirigido por Leonardo Acoglanis está obligado a cortar una racha muy negativa en la temporada, en la que sólo ganó en dos ocasiones en 19 partidos. Está penúltimo en la Zona A, con 17 puntos.
Los partidos pasan y el Salaíto no puede levantar cabeza. Los problemas futbolísticos son muy evidentes y el joven plantel del Toto Acoglanis deberá afrontar 12 partidos con la mira puesta en zafar de la zona complicada como es el descenso.
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Los malos resultados en el torneo lo ubican entre los seis peores equipos de la cuarta categoría, junto al clásico rival Central Córdoba con 20 puntos, Fénix (20), J. J. Urquiza (19), Muñiz (18), Argentino (17) y Paraguayo (16).
El otro dato negativo de los salaítos en la temporada 2026 es que no pudo ganar en calidad de visitante. La última victoria fuera de barrio Sarmiento fue ante Yupanqui, el 9 de Agosto de 2025, cuando derrotó al Trapero por 4 a 0 en Ciudad Evita.
Tras las salidas de tres jugadores importantes en el primer semestres, como Carlos Raga, Dado Sánchez y Facundo Aronna a Defensores de Cambaceres, los salaítos se reforzó con tres incorporaciones: Juan Bautista Cantiani (delantero), procedente de Atlético Carcarañá, y los defensores Ignacio Canteros (Chabás) y Mateo González (Chañarense). Los tres jugadores hicieron el debut en el empate ante Yupanqui (1-1) en Ciudad Evita.
El técnico Albo no podrá contar para este partido con el colombiano Manuel Correa, quien fue expulsado ante Yupanqui. El posible once sería con Francisco Olivera; Manuel González, Tiago Celes, Ignacio Canteros y Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Facundo Velazco, Julián Andrada y Theo Guiñazú; Bautista Cantiani y Octavio Rubarth.
El adolescente, de 18 años, fue hallado tendido en una vereda del barrio Hospitales con la cara manchada de sangre. Demoraron a un sospechoso de 37 años