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Frank Kudelka no habló de rumores: "No me excuso pero tengo un plantel muy corto"

El entrenador de Newell's esquivó de entrada hablar de la chance de irse por el mercado acotado, como sugirieron algunas versiones desde Buenos Aires

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

31 de julio 2026 · 00:30hs
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“Tenemos un plantel corto y las lesiones nos hace predecibles”

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

“Tenemos un plantel corto y las lesiones nos hace predecibles”, confió Kudelka en rueda de prensa.

El técnico de Newell's puso la lupa en la rueda de prensa sólo sobre el traspié sufrido ante Independiente en Avellaneda por la segunda fecha del Clausura, pero eligió no referirse a los rumores que trascendieron en la semana de una posible partida suya del Parque. Así, Frank Kudelka esquivó sin aclarar demasiado de esa confusa situación. “No voy a hablar de eso, sólo del partido”, comenzó el DT sus palabras ante los periodistas.

"El partido fue a mi entender discreto y parejo, sin situaciones de gol para ninguno de los dos. Eso es lo que vi. No hubo ventajas. Y me pareció que tuvimos mejor segundo tiempo que primero”, señaló el entrenador a manera de primer análisis del traspié en la casa del Rojo.

Independiente hizo el gol, ese fue su mérito, dentro del encuentro que fue parejo y discreto, no vi más que eso”, afirmó.

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Newell's y las lesiones

En tanto, sobre la seguidilla de lesiones, a las que ahora se sumaron Walter Mazzantti y Walter Núñez, apuntó: “Estamos en una racha de adversidad por las lesiones y hace que tengamos que cambiar permanentemente. Tenemos un plantel corto y las lesiones nos hace predecibles”.

Son rachas que, ante la menor adversidad hay lesiones. No es una queja pero lo lamento. No hay amplitud sobre jugadores. El equipo compitió ante un rival con buenos jugadores. Era un partido no perdible. Lo que sucede es por algo”, confió el DT.

Y amplió: “Estamos teniendo lesiones óseas, de brazos, de todo tipo. Hay mucha demanda psíquica. Y siempre solemos relevarlas y cuando ves la asiduidad de lesiones en el mismo lugar sí, pero este no es el caso”.

El DT profundizó: “No hay que culpabilizar al azar estas cuestiones. Así y todo competimos de igual a igual en los dos partidos. No hay que quejarse. La realidad es que no hablé con nadie y no me excuso pero tengo un plantel muy corto. Hoy trajimos dos chicos de reserva que ni entrenan con nosotros. El club no puede hacer erogaciónes, nada puedo decir de eso”.

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Kudelka lo ve competitivo

Sobre el recorrido de Newell’s en el torneo, remarcó que “ganamos uno y perdimos otro. Competimos en los dos partidos que fueron sumamente parejos. Estamos en un 50%. Yo no veo una cosa loca perder un partido, no hay que exagerar. Podría avalarme y justificarme de un mercado acotado, pero prefiero darle para adelante. Le pondremos el cuerpo con los chicos de reserva que me prestan. El mercado tendría que haber sido mucho mejor de lo que fue, este viernes termina y no creo que ocurra un milagro”.

Las cosas se dan de alguna manera y hay que afrontarlas. Nos está tocando un momento malo en las lesiones”, resaltó.

”La gente de Newell’s es un fenómeno, la dirigencia actúa dentro de las posibilidades lo mejor posible, y los jugadores y yo estamos bien”, subrayó.

“En el campeonato pasado me junté, evalúe y armé un plan con jugadores que no vinieron. Entiendo la situación del club, pero no es la situación ideal que pensé en su momento. Todo lo que tengo para decir lo digo adentro. No estoy enojado, fui realista, no pudo ser”, expresó con tono firme.

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