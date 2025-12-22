La Capital | Ovación | Newell's

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Lo del paraguayo no es sencillo por un tema económico y el uruguayo tendría que cortar el préstamo en Sport Recife. Si no se da, buscarán otro centrodelantero

Carlos González grita uno de sus goles con la camiseta de Newell's.
Carlos González o Juan Ignacio Ramírez. Hoy son las opciones de Newell’s para el puesto de centrodelantero. Esto no necesariamente quiere decir que no aparezcan otras alternativas y no se las evalúe. Pero en este momento, el paraguayo y el uruguayo son los que aparecen en primer lugar. Por obvias razones.

Cocoliso jugó en el club en la última temporada, no necesita ninguna clase de adaptación y el mismo futbolista planteó que la prioridad sobre su futuro la tiene Newell’s. Y el Colorado, actualmente en Sport Recife de Brasil, es jugador de la Lepra, poseedor del 80 por ciento de su pase.

Cocoliso González es uno de los futbolistas cuyo contrato vence el 31 de diciembre. La intención es retenerlo. La misma idea que hay con respecto a Luciano Herrera, otro cuyo vínculo finaliza a fin de año. En principio, son dos jugadores que la entidad busca conservar para el armado del plantel de Favio Orsi y Sergio Gómez. Teniendo en cuenta además al Colo Ramírez, futbolista que fue cedido a Sport Recife y que podría regresar.

Cocoliso González, sueldo y valor de compra

Para asegurarse a uno de los dos nueve existen varias cuestiones a resolver. Nada sencillo en el caso de González, según se manifestó desde el club del Parque. Por una cuestión económica. Del monto del salario y del correspondiente al costo de la mitad del pase, que se fijó en el momento en que se incorporó a préstamo por una temporada.

La situación de Ramírez también tiene su complejidad. Porque a mediados de 2025 se fue a préstamo a Sport Recife, tras interrumpir de manera anticipada la cesión a Everton de Chile, y su contratación es hasta el 30 de junio de 2026.

El plantel de Newell’s comenzó la pretemporada el jueves pasado y no estuvo González, como así casi ninguno de los que se les termina el contrato el último día de diciembre. El club entiende que la continuidad del paraguayo dependerá de algún tipo de reajuste económico. De lo que percibió hasta ahora de salario. Otra cuestión es el millón 500 mil dólares que se estableció para la compra del 50 por ciento del pase.

Newell’s tiene que negociar directamente con el representante de González, porque el pase pertenece al propio futbolista. No existe otro club de por medio. Si hay acuerdo de las partes con respecto al salario, existirá un primer acercamiento. Pero otro aspecto, nada menor, es el valor del pase.

Préstamo en lugar de compra

Si bien existe prudencia al respecto, una de las ideas es firmar un nuevo préstamo. Para que esta propuesta sea viable, dependerá de la aceptación del futbolista. Si no le acercan ofertas superadoras, la chance de Newell’s crece.

Por lo pronto, el futbolista declaró que quiere jugar en la Argentina o en Brasil para mostrarse y tener la posibilidad de ser convocado al seleccionado paraguayo que participará del Mundial 2026.

En la última temporada, el delantero de 32 años jugó 30 partidos (26 de titular) en Newell’s, con 6 goles, entre el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina.

El fin de semana, González publicó en Instagram una filmación de Rosario tomada desde el aire por un drone. ¿Un mensaje de que se quedará?

Colo Ramírez, pocos partidos y descenso

La restante posibilidad que se analiza en Newell’s para la posición de nueve es la del Colo Ramírez, que tuvo un comienzo goleador cuando llegó en 2024 y poco a poco se fue apagando. Cedido a préstamo, sin cargo, a Sport Recife en julio pasado, su poca participación y el descenso del equipo brasileño pueden darle la oportunidad de salir. Esto sería a partir de la rescisión del contrato, considerando que firmó hasta junio de 2026.

El uruguayo fue suplente en los últimos 6 partidos, sin siquiera ingresar. En Sport Recibe, en un semestre, jugó 8 encuentros (3 de titular). No convirtió en ninguno.

Orsi y Gómez quieren compromiso

Existe otro requisito para que González o Ramírez formen parte del nuevo plantel de Newell’s. Orsi y Gómez pretenden que exista el convencimiento y la predisposición de jugar en Newell’s. Que el jugador esté compenetrado y metido de lleno en el equipo y en los objetivos. De lo contrario, la búsqueda se orientará hacia otro lado.

Los entrenadores lo dejaron en claro en la conferencia de prensa de presentación de ambos. Y desde Newell’s se ratificó que si el nueve con el que conversarán no se muestra compenetrado, no tiene sentido insistir y se orientarán hacia otros nombres.

