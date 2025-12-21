Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

La Ciudad
Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas
La Ciudad
Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad
La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
politica
Trasladaron de urgencia a Cristina a un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis
Policiales
Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales
Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Ovación
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional
Ovación
Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores
La Ciudad
Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario
La Ciudad
Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario
La Ciudad
La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad
Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
Política
Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"
La Ciudad
Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026
La Ciudad
Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
Policiales
Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
La Ciudad
Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
Policiales
La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales
Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados