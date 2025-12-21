La Capital | Ovación | Newell's

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Palmeiras acordó la venta del mediocampista en 7 millones de dólares. Newell's cobrará un porcentaje a través del mecanismo de solidaridad Fifa

Rodolfo Parody

Rodolfo Parody

21 de diciembre 2025 · 15:56hs
Aníbal Moreno hizo las inferiores de Newells y desde 2023 se encontraba en Palmeiras.

Aníbal Moreno hizo las inferiores de Newell's y desde 2023 se encontraba en Palmeiras.

Newell's necesita dinero para la conformación del plantel y la transferencia de Aníbal Moreno a River por parte de Palmeiras le permitirá tener un ingreso inesperado. El club del Parque cobrará un porcentaje de la transferencia a partir del mecanismo de solidaridad Fifa, que recibirá como club formador del mediocampista catamarqueño.

El traspaso de Moreno a River todavía no es oficial, pero existe acuerdo entre las partes para que el futbolista de 26 años regrese al fútbol argentino.

Si bien Palmeiras pretendía 15 millones de dólares por Moreno, terminó aceptando alrededor de 7 millones de la moneda estadounidense que le propuso la entidad millonaria.

Los dólares que recibirá Newell's

Por el mecanismo de solidaridad Fifa, Newell's percibirá el 5 por ciento de la transferencia. Por lo tanto cobrará una cifra cercana a los 350 mil dólares. Dependerá del número final de la operación para determinar con precisión el dinero que percibirá la Lepra.

El mecanismo de solidaridad Fifa es un porcentaje que le corresponde de cada tranferencia a los clubes formadores por los que pasó el futbolista entre los 12 y los 23 años. El tope máximo total de este cobro es del 5 por ciento de la transferencia.

anibalmoreno.jpg
Aníbal Moreno debutó en la primera de Newell's. En 2021 se fue a Racing.

Aníbal Moreno debutó en la primera de Newell's. En 2021 se fue a Racing.

En el caso de Newell's, es el club que lo formó a partir de los 13 años y en donde estuvo hasta que se fuea Racing, con 21.

La venta de Aníbal Moreno a Palmeiras

Moreno estuvo en Racing hasta octubre de 2023 y fue transferido a Palmeiras en 7 millones 500 mil dólares. La entidad de Avellaneda se quedó con una plusvalía del 20 por ciento de ese monto que recibió para el caso de una futura venta. Si se confirma que River abonará 7 millones de dólares, no cobrará nada.

>> Leer más: Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

El mediocampista, que se encuentra durante estos días en su provincia, tenía intenciones de continuar su carrera en Argentina y fue el mismo quien adelantó su incorporación a River. "Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Es la decisión correcta", dijo el futbolista al medio catamarqueño El Esquiú.

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio

