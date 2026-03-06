Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Sobre el cierre del mercado de pases, la Lepra intenta potenciar el plantel con un futbolista ofensivo que milita en Independiente

Lo quiere Newell's. Walter Mazzantti anotó un gol para Huracán ante Central en los cuartos de final del Apertura 2025.

Newell's está realizando gestiones para seguir sumando refuerzos ya sobre el cierre definitivo del mercado de pases , previsto para el martes 10 de marzo. Uno de los jugadores que puede llegar al Parque es conocido por el director técnico Frank Kudelka.

Se trata de un extremo de gran paso por Huracán, que incluso fue pretendido por Boca hasta que desembarcó en Independiente, donde ahora no le va muy bien.

El jugador en cuestión es Walter Mazzantti, un delantero externo de 29 años, de muy buen uno versus uno, encarador y que en Huracán se destacó bajo el mando de Kudelka . El dato fue confirmado a Ovación por una alta fuente del club del Parque y podría cerrarse en breve.

Además de ser rápido y encarador, suele tener finalización de jugada. En el Globo y con Kudelka como DT, Mazzanti jugó 58 partidos, en los que anotó siete goles y entregó siete asistencias, entre 2024 y 2025.

>> Leer más: Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Newell's busca a Mazzantti

Newell's está en un momento donde no puede improvisar y Kudelka necesita jugadores que no demanden tiempo de adaptación a su propuesta de juego. Mazzantti encaja en esta idea y, además, también puede hacer las veces de armador centralizando su posición.

Mazantti podría llegar a Newell's este fin de semana, en la previa del partido del martes ante Platense, por la décima fecha del Apertura.

Este año, con la camiseta de Independiente jugó seis partidos y no anotó goles. Fue titular en el empate 1 a 1 en el Coloso entre la Lepra y el Rojo, por la segunda fecha del Apertura.

En caso de confirmarse, sería el refuerzo número doce del rojinegro en el actual mercado de pases y la operación sería un préstamo con opción de compra.

Newell's tiene tres cupos todavía habilitados de refuerzos, un extranjero y dos argentinos.