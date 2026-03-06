Los números de Newell's están en rojo en lo futbolístico, pero también en lo económico

La mayor preocupación en Newell's está focalizada en el andar futbolístico, sobre todo en sumar puntos para escapar de la zona de crisis en la tabla. Poco y nada cambió en ese aspecto con el cambio dirigencial y todo quedó enfocado en esa cuestión, aunque lo económico es otro punto complejo desde hace un largo tiempo y que no pasa desapercibido. Y, según avisaron los directivos, se están analizando todos los papeles para conocer el monto real adeudado hasta el momento. El último número oficial rondaba los treinta millones de dólares, aunque se estima que el actual rondaría casi los cuarenta ya que sobresalen la inversión en contrataciones de jugadores de "más de cinco millones de dólares" y una deuda "con un representante de más de un millón de dólares", le contó a Ovación una fuente consultada y ligada a la entidad del Parque.