Los números de Newell's están en rojo en lo futbolístico, pero también en lo económico La Lepra transita un andar futbolístico peligroso y que Kudelka deberá resolver. En el medio, hay otra preocupación que tiene que ver con deudas de todo tipo Por Luis Castro 6 de marzo 2026 · 19:36hs

El presidente de Newell's, Ignacio Boero, durante una presentación en el predio de Bella Vista y con una dura tarea or delante. Enero 2026. "La institución adquirió de manera definitiva los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos del jugador,", anunció Newell's sin hablar de monto.

La mayor preocupación en Newell's está focalizada en el andar futbolístico, sobre todo en sumar puntos para escapar de la zona de crisis en la tabla. Poco y nada cambió en ese aspecto con el cambio dirigencial y todo quedó enfocado en esa cuestión, aunque lo económico es otro punto complejo desde hace un largo tiempo y que no pasa desapercibido. Y, según avisaron los directivos, se están analizando todos los papeles para conocer el monto real adeudado hasta el momento. El último número oficial rondaba los treinta millones de dólares, aunque se estima que el actual rondaría casi los cuarenta ya que sobresalen la inversión en contrataciones de jugadores de "más de cinco millones de dólares" y una deuda "con un representante de más de un millón de dólares", le contó a Ovación una fuente consultada y ligada a la entidad del Parque.

De acuerdo a informes oficiales, "el pasivo consolidado que enfrenta Newell’s supera los USD 30 millones al cierre del ejercicio extendido 2025. Esta estimación parte del balance al 30/06/2025 y la proyección de resultados posteriores, que reflejan un déficit operativo mensual de entre USD 600.000 y USD 700.000, y la incorporación de obligaciones impagas en salarios, proveedores y compromisos financieros". Un monto que, sin dudas, se acrecentó en el último tiempo y teniendo en cuenta que la Lepra no tiene ingresos de la TV porque ya fueron cobrados con anterioridad.

Para la presente temporada, Newell's hizo una inversión importante para retener algunos futbolistas, caso Luciano Herrera por citar uno (el club no brindó el monto, pero se habría pagado cerca de 1 millón de dólares), y contratar nuevos valores. En total la entidad desembolsó "alrededor de cinco millones de dólares" sin dar demasiados detalles al respecto y, tal vez, tomando deuda a futuro. A todo esto se le debe agregar el gasto de sueldos mensuales y el costo del funcionamiento de la entidad. Es por eso que muchos estiman que la deuda en al actualidad rondaría los cuarenta millones de dólares.

La deuda con un representante En las últimas horas, se hizo hincapié en una cifra que se le adeudaría a Pascual Lescano, representante de Frank Kudelka y de varios futbolistas que visten la camiseta de Newell's. De acuerdo a información brindada a este medio, "cerca de 1,4 millón de dólares se le debería a esta persona" cuyo "último futbolista que acercó es el defensor Martín Ortega". En cuanto al actual entrenador de la Lepra, de su paso por el club en la temporada 2019/20 había quedado un compromiso de pago de 300 mil dólares a pagar en seis cuotas de 50 mil dólares. Según se supo, en la gestión de Cristian D'Amico se abonaron tres y quedaron la restantes tres pendientes para la siguiente conducción a cargo de Ignacio Astore.