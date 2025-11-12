Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial en el club del Parque
La Lepra recibe a Racing este domingo a las 20.15, pero la deuda salarial con sus empleados motivan una medida de fuerza que pone en duda el partido
12 de noviembre 2025·13:33hs
La crisis institucional y económica de Newell's pone en riesgo la realización del partido frente a Racing este domingo 16 de noviembre a las 20.15, debido a las deudas con los empleados del club. Tras asegurar la permanencia, el plantel reclamó falta de pago y, a la par, “el personal encuadrado en Utedyc” adoptará una medida de fuerza.
En diálogo con LT8, Diego Marcón, abogado de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), señaló que el club del Parque Independencia está “adeudando el sueldo de octubre a todo el personal encuadrado en Utedyc”, así como también “existe una demora en el pago de los aportes de obra social, lo que está acarreando dificultades para los afiliados de acceder a la cobertura de salud”.
El representante señaló que está “situación es similar a la de los meses anteriores” y detalló: “Ya hemos hecho las gestiones de intimar a la institución. No tenemos respuesta y no podemos contactarnos con la comisión directiva. Solamente dan la cara los gerentes, que nos manifiestan que no hay certeza respecto del pago del sueldo”.
“No tuvimos más caminos que convocar para el día viernes a una medida de fuerza de todo el personal encuadrado en Utedyc, con cese de actividades con retención de tareas de personal por 72 horas”, sentenció.
En relación al partido de la fecha 16 del torneo Clausura, programado para la noche del domingo, Marcón indicó: “En principio la gente de Utedyc no va a realizar tareas a los fines del preparativo del estadio y demás, por lo que entiendo que se va a ver resentida los preparativos del partido. También estamos en gestiones con los boleteros, una de las ramas de Utedyc, para que se sumen. Con este último caso se vería suspendido el partido”.
La medida de fuerza impediría que se dispute el partido, ya que los trabajos del personal de Utedyc son claves para los preparativos del encuentro y la organización del evento. “No tenemos una voz autorizada del club que nos diga que van a abonar el sueldo”, remarcó el abogado.
Marcón aseguró que desde el club “por momentos dicen que el dinero estaría”, pero que desconocen “por cuál motivo no se abona”, y añadió: “Hoy tomamos conocimiento de que se le había abonado al plantel profesional parte de la deuda que tenían con ellos. Con nosotros nadie se comunicó ni nos dieron algún tipo de certeza”.
Reclamo urgente
“En Newell’s hay unas 200 personas en planta permanente que están abocadas a las tareas de mantenimiento tanto en la sede como en los distintos predios. También hay personal contratado que está sufriendo la situación pero no están sindicalizados, son cerca de 100 o 150 profesores y monotributistas, a los que le adeudan agosto y septiembre”, resaltó el letrado.
Por eso, Marcón remarcó que “no pueden esperar más tiempo” para “reclamar” su derecho, ante las reiteradas faltas de pagos. Al respecto, analizó la voluntad de la gestión del presidente Ignacio Astore y dijo: “Ya viene desde mitad de año para acá con dificultades de pago. Antes había un indicio de pago o pagaban parte del sueldo, había un diálogo más fluido con la comisión directiva, que hoy no lo tenemos y no hay certeza de nada”.
Si bien reconoció que Newell's se encuentra en “un proceso político complejo con la elección de autoridades”, aclaró que no buscan “politizar la cuestión” y concluyó: “Lamentablemente nos llevan a tomar estas medidas. No queremos que nos vinculen con ninguna agrupación, no tenemos intereses políticos, simplemente queremos cobrar el sueldo”.
