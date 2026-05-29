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Champions League: el Gringo Heinze y varios mundialistas van por la gloria en Arsenal ante PSG

El Gringo Heinze, de raíz en Newell's, es ayudante de campo en el Arsenal inglés, que define la corona europea con el PSG de Francia

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

29 de mayo 2026 · 22:58hs
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El Gringo Heinze buscará ganar con el Arsenal la codiciada Champions League.

El Gringo Heinze buscará ganar con el Arsenal la codiciada Champions League.

El Paris Saint-Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra, donde el Gabriel "el Gringo" Heinze es ayudante de campo de Mikel Arteta, se enfrentarán este sábado en la gran final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

El encuentro, que está programado para las 13 (hora argentina), se llevará a cabo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Será televisado a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.

El PSG, que es dirigido por el español Luis Enrique, llega a este encuentro como el gran candidato, ya que atraviesa un dominio absoluto al menos a nivel continental.

El PSG ya celebró

El año pasado arrasó para ganar su primera Champions League con goleada incluida al Inter de Milán en la final, mientras que en la actual temporada solo tuvo complicaciones en las semifinales contra el Bayern Múnich de Alemania, equipo al que derrotó con un global de 6-5.

El Arsenal, por su parte, atraviesa una temporada histórica, ya que pudo cortar con la sequía de 22 años sin ganar la Premier League y ahora quiere coronar con la obtención de su primera Champions, aunque no la tendrá nada fácil.

La única vez que disputó la final de la Champions League fue en el 2006, cuando cayó 2-1 ante el Barcelona de España.

Leer más: Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newell's dejó ir al campeón de la Premier

Heinze y su pasado en Newell's

Y justamente uno de los protagonistas de la final será el Gringo Heinze, que fue el técnico de Newell’s en la temporada 2023.

Como técnico rojinegro el Gringo dirigió 50 partidos, con 18 triunfos, 16 empates y 16 derrotas.

Y como jugador tuvo dos etapas en el club del Parque, donde jugó 75 partidos y marcó 3 goles, siendo campeón en 2013.

En tanto, habrá jugadores de selección destacados en la final de hoy como el brasileño Marquinhos (PSG), los ecuatorianos Piero Hincapié (Arsenal) y Willian Pacho (PSG), los portugueses Nuno Méndez y Vitinha (PSG), los franceses Ousmane Dembélé y Désiré Doué (PSG) y el inglés Bukayo Saka (Arsenal).

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