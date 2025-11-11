Los empleados de Newell's también reclaman el sueldo y no descartaron una medida de fuerza

Los futbolistas no son los únicos que tienen atrasos en el cobro del salario. El personal del club exige el pago de octubre y el plantel se solidarizó

Los empleados de Newell's exigen que se les abone el mes de octubre. Dicen que los atrasos son habituales.

El riesgo del descenso de Newell's quedó atrás, pero aparecieron otros inconvenientes. Los futbolistas reclamaron sueldos atrasados y decidieron realizar una medida de fuerza desde este mismo martes. No es todo. Los empleados del club también tienen inconvenientes en el cobro de sus haberes y, sin fecha de pago, no descartan iniciar un paro.

La secretaria general de Utedyc, Ayelén Martino, contó que este martes por la tarde el gremio mantuvo una reunión con los delegados del club para tratar la situación de los empleados y los pasos a seguir.

"A los empleados se les debe el mes de octubre. Los delegados enviaron el viernes una nota al club para saber cuál sería la fecha de pago y les respondieron que no había ninguna. No es la primera vez que hay atrasos. Hace dos meses hubo que hacer una medida de fuerza", planteó Martino.

La dirigenta sindical precisó que este miércoles Utedyc remitirá una nota a Newell's exigiendo el cobro de los haberes y que el viernes están citados a una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

"Queremos que el viernes nos digan que está el dinero del sueldo y cobrarlo ese mismo día", dijo la secretaria del gremio. Y agregó: "Si no abonan los salarios, empezaremos una medida de fuerza por tiempo indeterminado".

>> Leer más: El ex-Newell's que ganó un título y dejó a su equipo en primera dijo que no lo esperaba

Martino manifestó que el personal encuadrado en "rama por reunión", que son los afectados exclusivamente a cada partido, posiblemente se adhieran a la medida de fuerza si no hay una solución para sus compañeros.

"Los empleados de rama por reunión están más atrasados todavía. Y por solidaridad, también pueden sumarse a la medida de fuerza", agregó.

El partido del domingo y la solidaridad del plantel

Si los nucleados en rama por reunión inician un paro, se pondrá en riesgo la organización del partido que Newell's jugará contra Racing el domingo en el Coloso.

Los empleados esperan que cuanto antes haya una respuesta favorable sobre un reclamo legítimo, lo que garantizaría la realización del encuentro, correspondiente a la última fecha del torneo Clausura.

Por manifestaciones de los propios delegados, los futbolistas del plantel de primera les expresaron su solidaridad por el reclamo de los salarios.