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Top 14 de la Urba: Atlético del Rosario sufrió la supremacía de Newman en Benavidez

Luego del triunfazo ante SIC de la semana anterior, Plaza cayó derrotado claramente 54 a 29 en su visita al último campeón

30 de mayo 2026 · 18:26hs
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Atlético del Rosario lo intentó pero fue superado claramente por Newman

Atlético del Rosario lo intentó pero fue superado claramente por Newman, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba.

Atlético del Rosario no aprovechó el viento de cola que forjó en la épica victoria ante el SIC. Esta vez, el conjunto plazón se esforzó pero no pudo en su visita a Newman, y perdió 54 a 29 ante el último titular del cetro del Urba Top 14. El encuentro, perteneciente a la 10º fecha, y que asomaba en la previa como posible partidazo y no defraudó, se disputó en la cancha de Newman y contó con la supervisión de Simón Larrubia.

Plaza tropezó por no ser efectivo cuando merodeó cerca del ingoal rival en el primer tiempo, y en el complemento no pudo ante la solidez y la voracidad que expone Newman, sobre todo en condición de local.

El dueño de casa mostró templanza y confianza en su variedad de recursos y fue más práctico que el equipo rosarino cada vez que estuvo en terreno adversario. Y en los últimos 40' marcó claras diferencias, en todos los sectores, en todas las facetas de juego.

Leer más: Urba: Atlético del Rosario va por Newman para confirmar sus apetencias

Buen primer tiempo de Plaza

Los primeros 40' mostraron ese evidente contrapunto. Plaza fue convencido a dar batalla pero fallaba al momento de volverse con puntos cuando tenía la ovalada. La visita tuvo varias chances, trabajó bien el line y el maul, y desde ahí construía sus mejores movimientos.

El local respondía con armas e intenciones similares, y también complicó con el scrum, una de sus principales herramientas.

Los dos se mostraron dispuestos a jugar, y en ese marco Plaza siempre dio batalla pero fallaba en los últimos metros.

Así, se explicó el 21 a 8 a favor del Cardenal en el entretiempo, que premió al más preciso y eficiente, al que lastimaba cuando entraba en zona de fogeo.

En el complemento trastabilló

El el comienzo de la segunda etapa, Plaza volvió a mostrar una mandíbula frágil. El try de Lanfranco lo golpeó, otra vez muy temprano, expuso la debildad de su estructura defensiva, y lo obligó a remar siempre de atrás.

El try de Lucas Malanos pareció ponerlo en partido, pero rápidamente el local se adueñó del triunfo y fue constuyendo un goleada, que exhibió con contundencia realidades y potenciales muy distintos.

Y las conquistas de Tomás Malanos y Bertero, sobre el final, mostraron que este conjunto rosarino no se da por vencido, en ninguna circunstancia.

Con este resultado, Plaza se alejó un poco del lote de punta y debe rescatar algunas cosas positivas mostradas en Benavidez, sobre todo en el primer tiempo. De allí se tiene que tomar para seguir haciendo pie la categoría mayor.

Atlético del Rosario formó inicialmente con Felipe Rubio, Matías Malanos y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

Por su parte, Newman lo hizo con Miguel Prince, Beltrán Salese y Manuel Lozano; Francisco Lascombes y Pablo Fortín; Mateo Montoya, Joaquín de la Vega y Rodrigo Díaz de Vivar C; Lucas Nava y Gonzalo Gutiérrez Taboada; Justo Ortíz Basualdo, Benjamín Lanfranco, Cruz Ulloa y Franco Longinotti; Carlos Menéndez

Tantos

PT: 1', 27' y 41' goles de Gutiérrez Taboada (N) por tries de De la Vega, Ortiz Basualdo y Salese; 11' try de Capella (AR), y 23' penal Nogués (AR).

ST: 42', 55', 64' y 78' goles de Gutiérrez Taboada (N) por tries de Lanfranco, Deireaux, Perkins, y Montoya, 47', 71' y 75' goles de Nogués (AR) try de Lucas Malanos, Tomás Malanos y Bertero; y 49' try de De la Vega (N)

Los otros resultados

Vale puntualizar que, por la 10º fecha del Top 14 de la Urba, en los otros partidos, Hindú venció 59 a 22 a Los Matreros y continúa como único puntero del certamen. En tanto, Belgrano le ganó 43 a 40 a CASI en Virrey del Pino, mientras que Los Tilos dio la sorpresa en Boulogne y triunfó 27 a 17 ante el SIC.

Por su parte, Alumni hizo lo propio 33 a 14 sobre Regatas en Tortuguitas, y CUBA 50 a 20 a Buenos Aires en Victoria, y La Plata superó 30 a 20 a Champagnat.

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