Newell's no tiene paz: los jugadores leprosos no entrenaron este martes por falta de pago

Newell's ya se salvó del descenso, pero los jugadores reclaman varios meses de sueldo y tomaron una medida de fuerza antes de la última fecha.

Newell's derrotó el sábado a Huracán, se salvó del descenso y la deuda salarial no fue abonada.

Los jugadores de Newell's decidieron no entrenar este martes a la mañana debido a la deuda que hay con el plantel profesional y además en solidaridad con los trabajadores de la entidad que también reclaman el pago de salarios adeudados. Una decisión fuerte, pero ya con el alivio de que el equipo leprosos seguirá en primera división en la temporada 2026.

Justamente Newell's logró el pasado fin de semana mantener la plaza en primera división tras la victoria ante Huracán 2 a 0 en el Tomás Ducó, con goles de Luciano Herrera y Carlos González. Y luego por el empate del mismo sábado de San Martín de San Juan ante Lanús y la victoria del domingo de Atlético Tucumán ante Godoy Cruz.

Pero esta semana que comenzaba aparentemente más tranquila parece que también tendrá cuestiones complejas a resolver en la entidad rojinegra.

Newell's no entrenó en Bella Vista

Este martes los jugadores no entrenaron y habrá que ver qué sucede con la práctica del plantel profesional, que está citado el miércoles por la mañana en Bella Vista.

La deuda venía de arrastre, pero se priorizó salvarse del descenso antes de reclamar.

Newell's cerrará el torneo Clausura recibiendo a Racing en el Coloso el domingo, a las 20.15.

En tanto las próximas elecciones serán el 14 de diciembre, donde se renovarán las autoridades del club del Parque.