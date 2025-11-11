Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Este martes el plantel de Newell's no entrenó por un reclamo salarial. Por la tarde Banega dio a conocer las razones del reclamo en redes sociales.

Los jugadores de Newell's en el Tomás Ducó en el último partido. Este martes no entrenaron.

La paciencia del plantel de Newell's llegó al límite. Los jugadores decidieron no entrenar este martes a la mañana debido a la deuda que hay con el plantel profesional y además en solidaridad con los trabajadores de la entidad, que también reclaman el pago de salarios adeudados. La determinación se consumó una vez que se logró asegurar la permanencia leprosa en primera división en la temporada 2026.

Justamente esta tarde martes el capitán Ever Banega posteó en redes sociales los motivos de la drástica decisión con un comunicado que lleva la firma de todo el plantel:

"El plantel profesional de Newell's comunica que ante los reiterados incumplimientos de las promesas de pago por parte de la comisión directiva durante los últimos meses ha decidido no entrenar en la jornada para visibilizar la delicada situación", comenzó.

"En todo este tiempo hemos priorizado el interés superior de la entidad debido a la situación futbolística, pese al padecimiento de los integrantes más jóvenes, que desde hace un tiempo están en un estado de vulnerabilidad económica por no recibir sus haberes", continuó el comunicado.

Y concluyó: "Pero tras quedar resuelto el presente deportivo, hemos decidido ponerle un límite a la situación en pos de una respuesta inmediata, en la que hemos dado prueba de nuestra responsabilidad como así de tolerancia a la falta de respuesta concreta por parte de la dirigencia. Esperando una pronta solución reiteramos nuestro compromiso inclaudicable con Newell's". Firmado: Plantel Profesional.

Newell's se salvó del descenso el fin de semana

Justamente Newell's logró el pasado fin de semana mantener la plaza en primera división tras la victoria ante Huracán 2 a 0 en el Tomás Ducó, con goles de Luciano Herrera y Carlos González. Y luego por el empate del mismo sábado de San Martín de San Juan ante Lanús y la victoria del domingo de Atlético Tucumán ante Godoy Cruz.

Pero esta semana que comenzaba aparentemente más tranquila parece que también tendrá cuestiones complejas a resolver en la entidad rojinegra.

La deuda venía de arrastre, pero se priorizó salvarse del descenso antes de reclamar. Newell's cerrará el torneo Clausura recibiendo a Racing en el Coloso el domingo, a las 20.15.