La Capital | Ovación | Newell's

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Este martes el plantel de Newell's no entrenó por un reclamo salarial. Por la tarde Banega dio a conocer las razones del reclamo en redes sociales.

11 de noviembre 2025 · 16:58hs
Los jugadores de Newells en el Tomás Ducó en el último partido. Este martes no entrenaron.

Sebastián Suárez Meccia / la Capital

Los jugadores de Newell's en el Tomás Ducó en el último partido. Este martes no entrenaron.

La paciencia del plantel de Newell's llegó al límite. Los jugadores decidieron no entrenar este martes a la mañana debido a la deuda que hay con el plantel profesional y además en solidaridad con los trabajadores de la entidad, que también reclaman el pago de salarios adeudados. La determinación se consumó una vez que se logró asegurar la permanencia leprosa en primera división en la temporada 2026.

Justamente esta tarde martes el capitán Ever Banega posteó en redes sociales los motivos de la drástica decisión con un comunicado que lleva la firma de todo el plantel:

"El plantel profesional de Newell's comunica que ante los reiterados incumplimientos de las promesas de pago por parte de la comisión directiva durante los últimos meses ha decidido no entrenar en la jornada para visibilizar la delicada situación", comenzó.

"En todo este tiempo hemos priorizado el interés superior de la entidad debido a la situación futbolística, pese al padecimiento de los integrantes más jóvenes, que desde hace un tiempo están en un estado de vulnerabilidad económica por no recibir sus haberes", continuó el comunicado.

Y concluyó: "Pero tras quedar resuelto el presente deportivo, hemos decidido ponerle un límite a la situación en pos de una respuesta inmediata, en la que hemos dado prueba de nuestra responsabilidad como así de tolerancia a la falta de respuesta concreta por parte de la dirigencia. Esperando una pronta solución reiteramos nuestro compromiso inclaudicable con Newell's". Firmado: Plantel Profesional.

Banega

Leer más: Cuándo juegan Central y Newell's la fecha 16 del torneo Clausura

Newell's se salvó del descenso el fin de semana

Justamente Newell's logró el pasado fin de semana mantener la plaza en primera división tras la victoria ante Huracán 2 a 0 en el Tomás Ducó, con goles de Luciano Herrera y Carlos González. Y luego por el empate del mismo sábado de San Martín de San Juan ante Lanús y la victoria del domingo de Atlético Tucumán ante Godoy Cruz.

Pero esta semana que comenzaba aparentemente más tranquila parece que también tendrá cuestiones complejas a resolver en la entidad rojinegra.

La deuda venía de arrastre, pero se priorizó salvarse del descenso antes de reclamar. Newell's cerrará el torneo Clausura recibiendo a Racing en el Coloso el domingo, a las 20.15.

Noticias relacionadas
Newells derrotó el sábado a Huracán, se salvó del descenso y la deuda salarial no fue abonada.

Newell's no tiene paz: los jugadores no entrenaron este martes por falta de pago

Darío Benedetto llegó a Newells a  pedido del Ogro Fabbiani y se fue tras la partida del entrenador.

Las opciones del Pipa Benedetto para continuar su carrera tras su fallido paso por Newell's

Luciano Herrera anotó el primer gol de Newells contra Huracán. Para retenerlo hay que pagar un millón de dólares.

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

El conjunto femenino de Newells se presentó en el predio Tita Mattiussi de Racing.

Fútbol femenino: Newell's perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Lo último

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Brian Bilbao era requerido solo por una causa federal. Fue detenido en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz cuando circulaba en una camioneta con droga
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes
La Ciudad

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
Información General

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Ovación
Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Policiales
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

La Ciudad
Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
La Región

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento
Cultura

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil
Economía

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo
POLICIALES

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando
La Ciudad

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Ciencia bruta: estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe
Salud

"Ciencia bruta": estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo
Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
POLICIALES

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"