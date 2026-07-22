La Capital | Ovación | Central

Pablo Quirno recogió el guante de Central tras el Mundial 2026: "Que me demanden"

El canciller ratificó sus críticas al Canalla por el saludo a la selección mediante una foto que no incluía a Lionel Messi

22 de julio 2026 · 11:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El funcionario se quejó del mensaje auriazul para el equipo de fútbol nacional.

Foto: X/@cancilleria_ar.

El funcionario se quejó del mensaje auriazul para el equipo de fútbol nacional.

Parece que la aclaración de Central sobre la foto de Argentina que compartió el club en redes luego del Mundial 2026 no hizo mella en la postura de uno de los críticos que mayor visibilidad tuvo en redes sociales. Ante la posibilidad de un conflicto judicial por un tuit, el canciller Pablo Quirno le respondió al club este martes en Buenos Aires: "Que me demanden".

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto no dio marcha atrás en cuanto a su lectura del saludo canalla al plantel subcampeón después de la derrota en la final con España en Estados Unidos. "¿Decís gracias, selección, y no ponés a Messi? De mínima, creo que fue un error", señaló.

Durante su visita a la Exposición Rural 2026, el funcionario consideró que no cometió ningún exabrupto a la hora de pronunciarse sobre el tema en su cuenta oficial. En este sentido, explicó: "Soy de contestar. Posteé como posteo generalmente cuando tengo diferencias. Lo bueno de X es que uno puede expresarse".

¿Qué dijo Pablo Quirno sobre la publicación de Central?

Quirno desató la discusión el último domingo, cuando hizo un llamado de atención sobre la foto que había elegido el Canalla para felicitar al equipo argentino por el subcampeonato. "Siempre se puede ser más odioso", comentó respecto de la publicación posterior a la final en Nueva Jersey.

Dentro del mensaje, el economista porteño e hincha de River postuló que la imagen había sido elegida en base a la rivalidad del clásico rosarino. Al respecto, comentó: "Sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame". Así aludió también a la entrega de la copa del Campeonato de Liga 2025 para la Academia por haber obtenido el primer puesto en la tabla anual.

>> Leer más: Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

El tuit del canciller tuvo una respuesta pública de Central por la misma vía. Al día siguiente, la entidad expresó "enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol". Por otra parte, el comunicado advirtió: "En ningún momento cabe que autoridades de la nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo".

Los directivos de la Academia plantearon la posibilidad de iniciar acciones legales contra Quirno por sus declaraciones en X. Ante la consulta sobre la controversia durante un reportaje en Radio Rivadavia, contestó: "Que me demanden, qué querés que te diga. Ellos son libres de hacer lo que tengan que hacer y yo me defenderé en todo caso".

¿Por qué Central no puso a Messi en su publicación?

Central señaló que la ausencia del capitán argentino en la publicación del domingo no tiene que ver con el hecho de que haya jugado en Newell's cuando era chico. "En la foto se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club", remarcaron.

Los encargados de las redes sociales auriazules explicaron que el diseño siguió el criterio habitual y se basó en una imagen de la formación inicial del equipo argentino. En esta oportunidad, eligieron la de la formación para enfrentar a Jordania. El futbolista de Betis disputó entonces su único partido como titular en el certamen.

La aclaración no conformó al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. "Si hubieran querido homenajear a Lo Celso, lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable", sentenció en un segundo tuit.

El Canalla se pronunció en sentido contrario y destacó el "sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta selección argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes". También se refirieron en particular a Messi: "Lo admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años".

Noticias relacionadas
Nueva iniciativa de Central para poner a la venta artículos de colección para sus hinchas

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas

Messi y el Mono regresaron al país en distintos vuelos.

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Jorge Broun posa con la camiseta de Universidad de Concepción tras la firma del contrato.

Cuando pa Chile me voy: Jorge Broun firmó contrato con Universidad de Concepción

Sebastián Zunino estará el jueves en Córdoba y Jorge Baliño el sábado en el Parque.

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Lo último

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, capacidad y el nombre que llevaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, capacidad y el nombre que llevaría

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un hermano de Andrés "Fido" Saavedra había denunciado que dos policías lo mataron y lo hicieron desaparecer. Su cuerpo todavía no fue hallado

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Por Martín Stoianovich
Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
La Ciudad

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro
La Ciudad

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

El ex Bar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del Parque Urquiza

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El ex Bar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del Parque Urquiza

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo
Economía

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos
Política

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Ovación
Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Belgrano vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Por Martín Stoianovich
Policiales

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La Ciudad
¿Alimentos Ozempic? Cómo es la nueva moda de las comidas GLP1
Salud

¿Alimentos Ozempic? Cómo es la nueva moda de las comidas GLP1

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

La ruta nacional A012, ahora santafesina: Es una arteria fundamental de la Argentina

La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas
Ovación

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas

Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica un nuevo ataque

Por Matías Petisce
La Ciudad

Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica "un nuevo ataque"

Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026
Ovación

Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles
La Ciudad

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros
La Ciudad

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses
Economía

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga
La Ciudad

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La calificadora Moodys elevó la nota de la deuda soberana argentina
Economía

La calificadora Moody's elevó la nota de la deuda soberana argentina

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia "resulta razonable"

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición
La Ciudad

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027
Política

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027