Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga El hecho ocurrió esta tarde en la primaria Nº 120 José Rondeau, de San Luis al 5500. Ante el hecho se activó el protocolo e intervino personal policial 21 de julio 2026 · 23:18hs

Foto: captura de TV Los móviles se acercaron este martes por la tarde a las puertas de la escuela de barrio Azcuénaga.

Un importante operativo se desplegó esta tarde en la Escuela Nº 120 José Rondeau, cuando la policía fue alertada de la presencia de un alumno que llevó un arma a la escuela.

Según trascendió, más de siete móviles se acercaron hasta las puertas de la institución de San Luis y Liniers, ante la sospecha de que un chico habría ingresado un arma a la escuela.

De acuerdo a las primeras informaciones, el chico de 12 años ingresó a la escuela con un revólver calibre 22 largo dentro de su mochila, sin municiones al momento del hallazgo. Los estudiantes alertaron a una docente cuando vieron el arma, por lo que se activó el protocolo para este tipo de casos,

Tras la intervención de la Fiscalía de Menores, el alumno fue trasladado por la policía y el arma quedó secuestrada por Criminalística para realizarle las pericias correspondientes.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que este miércoles habrá clases normales en la escuela, aunque se organizarán reuniones con las familias de los alumnos.