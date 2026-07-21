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De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Bernabé Battista se formó en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR). Fue destacado en Estados Unidos por su trabajo y excelencia

21 de julio 2026 · 15:57hs
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Premiaron a Bernabé Battista

Premiaron a Bernabé Battista, un joven investigador formado en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario.

Rosario vuelve a ser noticia a nivel internacional por la excelencia de sus científicos. Bernabé Battista, un joven investigador formado en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR), fue distinguido como uno de los diez integrantes del prestigioso programa Pew Latin American Fellows in the Biomedical Sciences 2026, un reconocimiento muy importante, que alienta a las promesas de la ciencia mundial, y que demuestra la calidad de la formación académica que se gesta en la ciudad.

Bernabé Battista, de 30 años, está orgulloso de la formación que recibió y asegura que en IBR adquirió disciplina y una curiosidad crítica que le permiten enfrentar problemas biológicos "de cualquier complejidad".

Junto a su hermana son la primera generación de su familia que pudo acceder a la universidad, y completar los estudios, por eso, agradece profundamente lo que la educación pública de Rosario le dio a su vida.

Después de diversos recorridos hoy está enfocado al área de fertilidad y las afecciones genéticas, un campo de vanguardia e impacto mundial.

Un camino de esfuerzo y logros

La historia académica y profesional de Bernabé Battista es un testimonio de la solidez de la educación científica argentina. En mayo de 2025, obtuvo su doctorado en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR tras completar su tesis en el IBR —la institución de doble dependencia entre el Conicet y la UNR—. Allí, investigó cómo el metabolismo de las grasas y el colesterol influye en procesos biológicos fundamentales, consolidando una base sólida que captó la atención de los ámbitos académicos más exigentes del mundo.

Pasar de la mesada del IBR en Rosario a un laboratorio en Harvard es un cambio de escala, pero la base científica es la misma. Lo que aprendí en el IBR me dio la disciplina y la curiosidad crítica necesarias para enfrentar problemas biológicos de cualquier complejidad. La formación que recibimos los científicos en Argentina es excelente, y eso es algo que se nota mucho cuando salís del país. Esa preparación me brindó herramientas extremadamente útiles y me sirvió mucho para integrarme en un ambiente científico diferente", destacó Battista, en diálogo con el área de Comunicación del IBR.

Nacido en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, llegó a Rosario con la esperanza de encontrar en la universidad rosarina lo que buscaba para su formación y futuro. Y lo encontró.

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El prestigioso Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, dependiente de UNR y Conicet

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Alto impacto y vanguardia

Bernabé está radicado en Estados Unidos, donde desarrolla estudios posdoctorales en el Departamento de Genética de la Harvard Medical School.

Integra el equipo liderado por la reconocida doctora Monica Colaiácovo, enfocando su trabajo en una de las áreas más complejas de la biología moderna: los mecanismos de reparación del ADN meiótico y regulación del entrecruzamiento genético durante la formación de gametos. En otras palabras: buscan entender qué pasa que cuando se produce daño en el ADN meiótico, este se repara produciendo intercambio de material genético entre cromosomas.

La suya es una investigación de alto impacto, dado que las fallas en estos procesos críticos están directamente vinculadas a problemas de fertilidad y diversas afecciones genéticas.

"Al final del día, detrás de las microscopías y los datos genéticos, lo que nos mueve es entender por qué fallan procesos básicos que son fundamentales para la vida. Si logramos comprender mejor cómo se regula el entrecruzamiento genético durante la formación de los óvulos y espermatozoides, estaremos dando un gran paso hacia el tratamiento de problemas de infertilidad que afectan a muchas familias. Esa es la motivación que me hace trabajar cada día".

Los problemas de fertilidad siguen generando investigaciones a nivel mundial

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Agradecimiento a la educación pública

La distinción que recibió el investigador, otorgada por la fundación The Pew Charitable Trusts, trasciende el logro personal. "Para mí, esta selección también tiene que ver con lo que significa la educación pública. El financiamiento de la ciencia y la educación pública es lo que permite que muchos podamos formarnos y, eventualmente, contribuir al avance del conocimiento científico. Al menos ese fue mi caso: junto con mi hermana somos la primera generación universitaria en mi familia, y sin la universidad pública jamás hubiésemos podido estudiar", reflexiona Battista.

Para la comunidad científica local, la selección de Battista ratifica la competitividad internacional de los investigadores formados en instituciones públicas de la región, demostrando que, a pesar de los desafíos del sector, la ciencia rosarina sigue produciendo talentos capaces de liderar la vanguardia tecnológica y médica a nivel global.

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