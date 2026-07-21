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La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

La circulación de gripe A muestra una tendencia descendente en las últimas semanas. Salud insiste en la vacunación de los grupos de riesgo

21 de julio 2026 · 15:58hs
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El pico de gripe comienza a quedar atrás en Santa Fe

El pico de gripe comienza a quedar atrás en Santa Fe, pero piden no bajar la guardia

Después de varias semanas marcadas por un fuerte aumento de los casos de gripe, el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de Santa Fe muestra una señal alentadora. La circulación de gripe A comenzó a descender y el pico de la temporada parece haber quedado atrás. Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que los virus respiratorios continúan circulando y recomiendan mantener las medidas de prevención, especialmente la vacunación de los grupos de riesgo.

El informe provincial, elaborado con datos hasta la semana epidemiológica 27, señala que la influenza A mantiene una tendencia descendente en las últimas semanas en relación con el resto de los virus respiratorios. Al mismo tiempo, el virus sincicial respiratorio (VSR), una de las principales causas de bronquiolitis en niños pequeños, muestra un crecimiento desde la semana 24.

La influenza sigue siendo el virus más detectado

En lo que va de 2026 se notificaron 23.373 internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en la provincia. De ese total, 1.045 pacientes tuvieron confirmación de algún virus respiratorio.

La influenza A continúa siendo el virus predominante, con 599 casos confirmados, seguida por adenovirus (116), metapneumovirus (86), virus sincicial respiratorio (82), Covid-19 (67), parainfluenza (58) e influenza B (37).

En las últimas tres semanas analizadas se registraron 3.134 internaciones por cuadros respiratorios graves, de las cuales 200 fueron positivas para algún virus respiratorio. Dentro de ese grupo, la influenza A representó el 19% de las detecciones positivas.

Cinco muertes por influenza en las últimas semanas

El boletín también informó que cinco personas fallecieron por influenza durante las últimas tres semanas.

Según el Ministerio de Salud, todos los pacientes tenían factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave y ninguno había recibido la vacuna antigripal. Incluso, uno de los casos presentaba una coinfección por influenza, virus sincicial respiratorio, adenovirus e infecciones bacterianas.

>> Leer más: Bronquiolitis, gripe o resfrío: cómo reconocer las diferencias y cuándo consultar al médico

A partir de estos datos, la cartera sanitaria volvió a remarcar la importancia de completar los esquemas de vacunación en las poblaciones objetivo.

La gripe afectó a todas las edades

El informe muestra que la influenza A se detectó en todos los grupos etarios, desde bebés menores de seis meses hasta adultos mayores de 75 años.

En cambio, los casos de influenza B aparecieron en casi todas las franjas de edad, mientras que el Covid-19 también registró pacientes en todos los grupos analizados.

La recomendación: vacunarse antes del tramo final del invierno

Aunque el descenso de la influenza marca un cambio de tendencia respecto del pico registrado semanas atrás, el Ministerio de Salud insiste en que la temporada de virus respiratorios todavía no terminó.

>>Leer más: Salud: la campaña de vacunación antigripal ya alcanzó a casi 350 mil santafesinos

Por eso, recomendó mantener la vacunación anual contra la gripe en personal de salud, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, personas con factores de riesgo y personal estratégico, además de sostener la vigilancia epidemiológica y consultar tempranamente ante síntomas compatibles con infecciones respiratorias.

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