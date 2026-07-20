El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Rosario Central sobre la selección

El canciller Pablo Quirno se subió a las críticas contra el Canalla que en su agradecimiento a la Scaloneta no sumó a Lionel Messi

El canciller de la Argentina, Pablo Quirno, se sumó a las críticas contra Rosario Central por haber posteado un agradecimiento con una foto en que no figura Lionel Messi, lo que generó suspicacias sobre una intencionalidad de quitar al 10 argentino por ser una referencia de Newell's, rival histórico canalla.

"Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame", publicó en X.

La publicación del club de arroyito rápidamente se volvió tema de debate en las redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron la elección de la fotografía y la vincularon con el histórico enfrentamiento futbolístico entre Central y Newell's.

Como es costumbre, el gobienro nacional se sumó a las polémicas que suscitan en redes sociales. Esta vez no fue el presidente Javier Milei , sino el canciller Quirno quien no solo cuestionó el posteo sino que revolvió la vieja polémica por la obtención del título en la sede de la AFA como el campeón de la Liga Profesional del Fútbol 2025 por tener mayor cantidad de puntos en la tabla anual.

Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame. https://t.co/K5a8bsKint — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 20, 2026

Como era de esperar, el funcionario recibió múltiples críticas, principalmente relacionadas a que su responsabilidad no condice con estar metiéndose en polémicas futboleras de este nivel.

El mensaje de Rosario Central

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), el club publicó un afiche con los escudos de Rosario Central y la AFA acompañado por un mensaje de agradecimiento: "Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros".

Lo que llamó la atención no fue el texto, sino la imagen elegida: una formación titular de la selección argentina correspondiente al partido frente a Jordania, el único encuentro del Mundial en el que Lionel Messi no fue titular. Además, el afiche tampoco incluyó ninguna referencia al entrenador Lionel Scaloni.

Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros. pic.twitter.com/wuuBfzCnyZ — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026

La explicación que dieron algunos hinchas

Entre los simpatizantes canallas también surgieron defensas del posteo. Varios señalaron que la imagen elegida corresponde al único partido del Mundial en el que Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central, fue titular desde el inicio, lo que explicaría la decisión del área de comunicación del club.

Aun así, la explicación no alcanzó para apagar la polémica y el debate continuó durante toda la noche entre hinchas de ambos clubes.