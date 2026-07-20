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Central salió a aclarar el posteo de la selección argentina sin Messi y anticipó acciones legales

La institución de Arroyito remarcó que el posteo "hizo centro en Giovani Lo Celso", futbolista surgido de las inferiores canallas

20 de julio 2026 · 14:17hs
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Rosario Central aclaró la polémica por el posteo de la selección argentina sin Lionel Messi.

AP

Rosario Central aclaró la polémica por el posteo de la selección argentina sin Lionel Messi.

Luego de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, un posteo de Rosario Central, que felicitó al conjunto albiceleste, generó gran repercusión por las ausencias de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la imagen compartida a través de redes sociales. Por eso, el Canalla aclaró la situación con un comunicado.

“Gracias selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros”, publicó la cuenta oficial del Canalla, pero el posteo rápidamente se volvió tema de debate en las redes sociales, debido a la ausencia de los referentes y su vínculo con Newell's, eterno rival.

Después de los cuestionamientos recibidos, el propio club puntualizó que, “ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol”, durante la elección de la foto para el posteo “se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club”.

Giovani Lo Celso anotó un gol en su único partido en este Mundial, ante Jordania en fase de grupos.

Giovani Lo Celso anotó un gol en su único partido en este Mundial, ante Jordania en fase de grupos.

“Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por fase de grupos”, agregaron en el comunicado.

A su vez, Central aseguró que “en esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo” y recordó que tiene el derecho de publicar en sus redes sociales tal como lo establece el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina acerca de la libertad de expresión.

Acciones legales de Central

Por otro lado, el comunicado anticipó: “Central iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras”.

>> Leer más: Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos se intentan acelerar las negociaciones

Dicha afirmación refiere, entre otras, a las acusaciones de Pablo Quirno, canciller de la República Argentina, quien indicó que el Canalla “sacó a Messi y Scaloni de la foto por ser de Newell's”, en un acto de “desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame”.

Al respecto, Central sentenció: “Por lo que entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo”.

Admiración a Messi

En tanto, el comunicado concluyó con un mensaje de respeto hacia Messi, quien además de ser rosarino es capitán de la selección argentina y el jugador más grande de la historia del fútbol.

Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta selección argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años”, finalizaron.

De esta manera, el Canalla cortó de raíz los cuestionamientos que salieron en las últimas horas contra la institución y reafirmó su apoyo a la selección de Scaloni luego del subcampeonato del mundo.

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