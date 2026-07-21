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El tiempo en Rosario: un miércoles con alta humedad y chance de lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico anticipa un miércoles con alta humedad y una temperatura máxima que trepará hasta los 13º

21 de julio 2026 · 22:29hs
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La humedad provocará la llegada de lluvias y luego dará paso al ingreso de un nuevo frente frío.

Virginia Benedetto / La Capital

La humedad provocará la llegada de lluvias y luego dará paso al ingreso de un nuevo frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 22 de julio una jornada con cielo parcialmente a mayormente nublado en Rosario y sus alrededores. Tras los días grises, con alta humedad del comienzo de la semana, el ambiente mantendrá el pulso fresco de invierno.

Para la mañana se esperan neblinas matutinas y bancos de niebla en las zonas suburbanas, con probabilidad de lluvias aisladas y viento leve del sector sur que irá rotando al este. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 8 °C, por lo que se recomienda salir abrigados en las primeras horas.

Con el correr de las horas, el sol buscará asomarse entre las nubes y el termómetro marcará un leve ascenso, alcanzando una máxima estimada de 13 °C por la tarde. Si bien la probabilidad de precipitaciones es baja a nula hacia la segunda mitad del día, la humedad continuará elevada.

>> Leer más: La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

Cómo sigue el tiempo en Rosario

Jueves: cielo mayormente nublado, con vientos rotando al sector noreste. Marcas térmicas en paulatino ascenso, con una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C.

Viernes: nubosidad variable y un ambiente más agradable hacia la tarde. La máxima escalará hasta los 19 °C.

Fin de semana: se anticipa un leve ascenso de la temperatura para la tarde del sábado y el domingo. Al respecto, la meteoróloga Vanessa Balchunas dijo: "Comenzarán a superar los 18 o 19 grados y, la próxima semana, superarán los 24 grados ya que el sol volvería pero alternando con nubosidad y mucha humedad, previo a la llegada de un nuevo frente frío".

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