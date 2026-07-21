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A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

El técnico canalla no podrá contar con un jugador que pintaba para titular. Además, hay otros futbolistas que están en duda para el debut ante Belgrano

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de julio 2026 · 16:31hs
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Jorge Almirón ya trabaja sobre el equipo que pondrá en cancha el jueves

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jorge Almirón ya trabaja sobre el equipo que pondrá en cancha el jueves, cuando Central inicie su carrera en el Clausura.

Hay dificultades de arranque para Jorge Almirón. El técnico canalla no podrá contar con algunos futbolistas que pretendía incluir como titulares en el debut de Central en el torneo Clausura y la baja que más ruido hace es la de Marco Ruben, a quien muchos lo pensaban en el equipo en el arranque de la competencia.

Al goleador histórico se le suman Ignacio Ovando y Enzo Copetti. Todos con distintos problemas físicos, quedarían al margen del encuentro de este jueves, cuando el Canalla visite a Belgrano de Córdoba, último campeón del Apertura, desde las 19.30.

Estas bajas provocarían los ingresos al once inicial de al menos dos jugadores que no figuraban en los planes para el estreno: el defensor Facundo Mallo y el delantero Tomás Badaloni, que se sumó como refuerzo hace poco más de una semana.

Problemas para Almirón en el arranque

A Central el debut en el torneo Clausura lo separa un abrir y cerrar de ojos. Y para este primer partido, ante el campeón Belgrano, el técnico Almirón sufrió ya algunos contratiempos para el armado del equipo. Es que había una base que el entrenador canalla tenía en mente, pero probablemente tenga que realizar algún retoque. Es que hay algunos futbolistas que se perderían este encuentro por razones físicas. Son los casos de Ignacio Ovando, Enzo Copetti y Marco Ruben.

>>Leer más: Central salió a aclarar el posteo de la selección argentina sin Messi y anticipó acciones legales

En el caso de Ruben, viene de realizar una pretemporada formidable, con participación en los tres partidos amistosos que disputó el canalla. El máximo anotador en la historia canalla tenía todos los boletos para estar desde el minuto inicial el jueves en Córdoba.

Marco Ruben se entrenó de manera diferenciada, junto a Ignacio Ovando y Gaspar Duarte.

Marco Ruben se entrenó de manera diferenciada, junto a Ignacio Ovando y Gaspar Duarte.

Es que, aunque era algo que no estaba confirmado, se intuía que por lo hecho en la etapa de preparación, podía arrancar como titular. Pero en estos últimos días el delantero sufrió una molestia muscular que, a priori, lo dejaría afuera.

Marco Ruben, en zapatillas

Un gran indicio de ello fue lo que se pudo ver en los primeros minutos de la práctica de este martes por la mañana, con la prensa presente, en los el delantero salió al campo de juego junto al resto, pero siempre estuvo con zapatillas.

Y no sólo eso, sino que trabajó de manera diferenciada, realizando básicamente trotes lineales y, por supuesto, sin ser exigido. Junto a él se movieron Ovando y el delantero Gaspar Duarte.

A Ruben más que nadie le hacía falta una pretemporada, ya que tras su nuevo regreso al profesionalismo recién pudo estar a disposición del entrenador en la recta final del semestre pasado. No sólo la cumplió al pie de la letra, a la par de sus compañeros, sino que formó parte de los tres amistosos que disputó el equipo.

>>Leer más: Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Además de haber tenido muchos minutos en cancha, convirtió goles en los tres partidos. Primero lo hizo contra la reserva de Colón, luego en el triunfo también frente a San Lorenzo y repitió en la derrota frente a Unión, en el Gigante de Arroyito.

Copetti, el otro tocado

En cuanto a Copetti, sólo sumó minutos en el primer tiempo del primer partido amistoso de la pretemporada, ante la reserva de Colón de Santa Fe en Arroyo Seco. Desde entonces, hace dos semanas, el delantero no volvió a entrenar a la par de sus compañeros. Por lo que, aunque oficialmente no se conoce que inconveniente físico padece, Copetti no estaría en plenitud como para estar desde el arranque ante el Pirata en Córdoba.

Ovando es otro que se perdería el estreno en el Clausura. El defensor disputó los últimos dos ensayos de pretemporada. Pero después del último, la semana pasada ante Unión de Santa Fe, en el Gigante, habría padecido algún problema físico.

Desde desde entonces cumple tareas diferenciadas. Por lo que, al igual que Ruben y Copetti, Ovando no habría participado en el ensayo de fútbol de este martes en Arroyo Seco, donde Almirón tenía previsto probar el equipo para visitar a Belgrano.

El plantel Canalla trabajó por la mañana en el predio de Arroyo Seco, de cara al debut ante Belgrano.

El plantel Canalla trabajó por la mañana en el predio de Arroyo Seco, de cara al debut ante Belgrano.

Estas bajas le abrirían las puertas a la titularidad a Facundo Mallo, que ingresaría como primer marcador central, y a Tomás Badaloni, quien llegó hace unos días, en este libro de pases, y así podría debutar en el ataque auriazul.

En otras circunstancias, por ahí Badaloni hubiera esperado algunos días más para salir al ruedo, pero con esto que sucedió con Ruben, y sumado a lo de Copetti, el 9 que vino para suplir la ausencia de Alejo Veliz tendría la chance de jugar ya en el debut del Canalla en el torneo.

El probable de Central

Con este panorama, un probable de Central para visitar a Belgrano en su estadio de Nuevo Alberdi sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Francisco Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Badaloni.

Los auriazules volverán a entrenar en la mañana del miércoles, nuevamente en el country de Arroyo Seco. Luego, por la tarde, los futbolistas que sean designados por el cuerpo técnico, viajarán en micro a la ciudad de Córdoba para concentrar de cara al juego de este jueves ante Belgrano.

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