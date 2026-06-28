Gritalo Gio: Lo Celso y un debut mundialista con todas las luces encendidas

El exCentral jugó sus primeros minutos en un Mundial y en condición de titular. Su aporte no tardó en llegar: convirtió un golazo de tiro libre

Giovani Lo Celso metió un tiro libre contra el palo derecho Fue el golazo con el que Argentina abrió el marcador ante Jordania.

El 27 de junio de 2026 es una fecha que quedará guardada en la memoria de Giovani Lo Celso . Recordará por siempre que fue el día en el que jugó sus primeros minutos en un Mundial. También en el que convirtió un golazo, con el que Argentina se puso arriba en el marcador ante Jordania.

La temprana clasificación de Argentina a los 16avos de final del Mundial hizo que el técnico Lionel Scaloni optara por poner un equipo prácticamente alternativo (los únicos titulares que se mantuvieron fueron los Martínez, Emiliano y Lautaro. Y en ese abanico de posibilidades que aparecieron, Lo Celso fue uno de los elegidos.

Hace mucho tiempo que el exCentral es parte del elenco estable de la selección argentina, pero vaya paradoja, hasta aquí nunca había tenido la chance de jugar en un Mundial. Por eso las ganas la que seguramente entró a jugar este partido contra Jordania.

Esas ganas quedaron expuestas ya en el arranque mismo del partido. Porque Gio se conectó rápido con el juego, estuvo participativo y con ganas de demostrar.

Lo Celso impacta de zurda y su tiro libre irá directo al ángulo de un arquero Jordano que se movió mal. AP

Pasaron apenas seis minutos desde el pitazo inicial cuando Gio Lo Celso se metió con furia dentro del área de Jordania en busca de ese pase milimétrico de Julián Álvarez. Cuando enfrentó al arquero definió con una categoría increíble. Hizo una de Leo Messi. Pero el grito se le atragantó porque había partido un par de pasos adelantado.

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Pero eso no lo amilanó. Siguió buscando. Incluso con más convencimiento. Por eso la falta que tuvieron que cometerle a centímetros de la línea de área. Un tiro libre para un zurdo. Y como no estaba Messi en cancha, fue Lo Celso quien asumió la responsabilidad. Es cierto que contó con la complicidad de un Yazeed Abu laila que se movió mucho antes del impacto, pero el zapatazo de Gio fue contra el palo derecho. Golazo.

Y encima, al inicio del complemento le anularon otro gol, también por posición adelantada de Lautaro Martínez.

En pocos minutos, la tapa a aquellos malos recuerdos

Así, a los 18 minutos de su primer experiencia en un Mundial pudo empezar a ponerle la tapa a aquellos malos recuerdos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Gol, no. ¡GOLAZO! Giovani Lo Celso, de tiro libre, la puso en el ángulo.pic.twitter.com/ecaiIgRH6i — Selección Argentina (@Argentina) June 28, 2026

En el primero, el entrenador Jorge Sampaoli lo tenía en el plantel, pero no lo utilizó, y en el segundo, cuando era número puesto para viajar a Qatar, un desprendimiento en el bíceps femoral derecho le jugó una mala pasada en la previa de la cita ecuménica.

Esta vez volvió a ser convocado y no le tocó en los dos primeros partidos, pero sí en el choque del cierre de la fase de grupos. Titularidad y, de yapa, un golazo para que su debut en Mundiales sea a todas luces.

Su aporte en complemento duró apenas 15 minutos, ya que a los 60 Scaloni decidió sacarlo. En su lugar ingresó Thiago Almada.