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Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

El gobierno destaca que, con los mínimos garantizados, la mayoría de los trabajadores va a quedar en el segundo semestre arriba del 15/16% y 36% anual

21 de julio 2026 · 11:28hs
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La negociación en las paritarias comenzó el último jueves.

Foto: gobierno de Santa Fe.

La negociación en las paritarias comenzó el último jueves.

Tal como estaba prevista, la primera reunión de este martes en las paritarias de Santa Fe incluyó una oferta de aumento salarial escalonado hasta fin de año. Los gremios confirmaron que la actualización alcanza un mínimo de 180.000 pesos hasta diciembre para quienes tienen los sueldos más bajos en la administración pública provincial.

El secretario administrativo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor, estimó que el monto fijo para las categorías menores representa un aumento salarial que oscila entre el 15,6 y el 16 por ciento en el segundo semestre. Al igual que en la primera parte de 2026, los representantes del Poder Ejecutivo impulsan dos métodos de recomposición, de acuerdo a la ubicación en el escalafón y los ingresos correspondientes.

A nivel general, la propuestas de la Casa Gris apunta a programar un incremento desdoblado del 10,1 por ciento entre julio y diciembre. El último tramo se incluirá dentro del cálculo para el pago del medio aguinaldo, de acuerdo a lo que se discutió con los sindicatos desde la reunión del último jueves.

¿Cuál es la oferta de aumento en las paritarias de Santa Fe?

El secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Molina, afirmó que la oferta de aumento salarial abarcará la cobertura del desfasaje entre las subas previas y la inflación del primer semestre en Santa Fe. Los propios gremialistas indicaron que "muy pocos" empleados públicos quedaron por debajo de la variación del 17,1 por ciento con el mínimo garantizado de 170.000 pesos hasta junio.

La oferta de recomposición del 10,1 por ciento se divide de la siguiente manera:

  • Julio: 2 %
  • Agosto: 1,8 %
  • Septiembre: 1,7 %
  • Octubre: 1,6 %
  • Noviembre: 1,5 %
  • Diciembre: 1,5 %

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Por otro lado, la provincia hizo una proyección similar por mes sobre el monto mínimo garantizado para el aumento hasta fin de año. La suma fija establecida como piso se incrementará así:

  • Julio: $ 80.000
  • Agosto y septiembre: $ 100.000
  • Octubre y noviembre: $ 130.000
  • Diciembre: $ 180.000

Con respecto a la respuesta a la oferta, UPCN abrirá la votación para tomar una decisión el próximo jueves al mediodía. En cambio, ATE convocó este mismo martes a una reunión de su consejo directivo para definir cuándo dará a conocer su postura en el marco de la negociación.

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