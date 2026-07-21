Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

La artista española dará varios conciertos en agosto en el Movistar Arena, aunque ahora quedó señalada por su gesto

Rosalía quedóp envuelta en una controversia por adherir a un video en el que se habla mal de los argentinos.

A días de venir al país, la cantante española Rosalía quedó en el centro de una controversia con el público argentino luego de compartir en su cuenta oficial de TikTok un video publicado por Mia Khalifa que se burla de Argentina.

Muchos argentinos que ya tenían entradas para los próximos shows de la española comenzaron a devolver las entradas, indignados por ese gesto.

En el video de Khalifa, la actriz porno celebra la derrota de Argentina más que la victoria de España, un mensaje que se repitió en ese país luego de la final ganada ante la selección de Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026.

El video hace referencia a los argentinos con el término "perlas", que en España tiene una carga negativa. Se usa para describir a personas consideradas vagas o delincuentes.

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Mia Khalifa, contra Argentina

Khalifa había apoyado públicamente a España durante todo el torneo, pero también aseguró que alentaría "a cualquiera que jugara contra Argentina" y hasta reveló que apostó una importante suma de dinero por el triunfo español en la final.

En las imágenes, Mia Khalifa aparece despertándose al día siguiente de la final y canta un fragmento del tema de Rosalía, mientras celebraba la victoria española.

Rosalía compartió el video de Khalifa, lo cual se interpretó como un apoyo a su mensaje y generó una enorme reacción de los argentinos en las redes sociales. Y este martes, muchos de los que ya tenían entradas para sus shows en Buenos Aires comenzaron a devolverlas.