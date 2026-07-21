La UNR anunció un incremento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

Los beneficiarios son alumnos de grado y de escuelas preuniversitarias que reciben un acompañamiento económico mensual dentro del Programa de Becas 2026

Con su programa de becas, la UNR apuesta a acompañar el ingreso y permanencia de sus estudiantes.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció un incremento del 20 % en los montos de las becas estudiantiles , un beneficio que recibirán universitarios de grado y alumnos de escuelas preuniversitarias que aplicaron al programa de Becas 2026 de la UNR. El aumento comenzará a regir a partir de la cuota correspondiente al mes de julio y se hará efectivo con el cobro durante el mes de agosto .

El Programa de Becas ayuda a estudiantes que presentan dificultades sociales y económicas para que puedan acceder, permanecer y concluir sus estudios superiores. El presupuesto anual destinado para becas de la UNR en 2026 será de 313 millones , incorporando una actualización del 20% a las partidas mensuales que se verá reflejado ya en la cuota de julio.

Desde la UNR indicaron que el calendario de acreditaciones para el presente ciclo lectivo continúa adelante según la categoría de asignación:

-Estudiantes ingresantes: perciben 8 cuotas anuales, abarcando desde el mes de mayo hasta diciembre.

Los pagos correspondientes a los períodos anteriores fueron acreditados los pasados 28 de junio y 14 de julio. El próximo cobro será en agosto y en adelante incluirá la actualización del 20 % anunciada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Nac. de Rosario (@unroficial)

Becas para sostener los estudios

El rector Franco Bartolacci destacó la decisión de destinar recursos al Programa de Becas: "Sabemos que hoy sostener los estudios requiere en muchos casos un esfuerzo cada vez mayor. Y sabemos también que las becas en muchos casos son definitorias para que alguien pueda seguir con su carrera. Conscientes de ello, en estos años hemos hecho un gran esfuerzo para resguardar la inversión en estos programas, más allá de las dificultades presupuestarias. Por eso, ahora, decidimos actualizar desde julio un 20% el monto de las becas estudiantiles, una medida para ayudar aún más a los estudiantes que aplican al sistema de becas de la UNR, tanto de carreras de grado como de las escuelas preuniversitarias".

“No hay universidad del país que priorice este tipo de políticas como la UNR. Tenemos un tipo de beca por cada situación problemática existente y el Programa de Bienestar Universitario de la UNR es el más robusto de todo el sistema público universitario nacional y es importante seguir priorizándolo, más allá de las circunstancias, porque de sostenerlo depende en muchos casos la posibilidad de algunos estudiantes de seguir cursando su carrera”, aseguró.

En el 2026 serán alrededor de 1.500 millones destinados por la UNR al sistema de bienestar, que incluye becas, residencias estudiantiles, seis comedores universitarios, acceso a centros de salud y actividades deportivas en el gimnasio y pileta de la UNR. El monto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior junto al presupuesto 2026, luego de dos años sin poder definirlo formalmente por la prórroga del presupuesto nacional.

Desde la Federación Universitaria de Rosario (FUR) destacaron la medida de la UNR y apuntaron: "Este incremento es el resultado del trabajo conjunto, pero también de una convicción que sostenemos desde siempre: las políticas de bienestar estudiantil son una inversión para que más estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federación Universitaria de Rosario (@lafuroficial)

Tipos de becas

Son cuatro grandes tipos de becas: Preuniversitarias, de Acceso, de Permanencia, y de Formación y excelencia académica.

Las Becas Preuniversitarias están destinadas a estudiantes de las escuelas preuniversitarias. Consiste en un apoyo mensual destinado a contribuir con la compra del material de estudio o el acceso sin costo a los comedores universitarios.

Las Becas de Acceso buscan contribuir con el ingreso y la permanencia en los estudios universitarios, una beca integral de Acceso a la Universidad destinada a fortalecer el acceso a la universidad de estudiantes en situación de vulnerabilidad que sean primera generación de estudiantes universitarios en su familia. Consiste en un acompañamiento desde el último año del nivel medio, acceso sin costos a los comedores universitarios, y apoyo académico. A su vez, dentro de este tipo de becas también se encuentra una beca integral destinada a fortalecer el acceso a la Universidad de estudiantes provenientes de comunidades de Pueblos Originarios, y una beca Estímulo especial para estudiantes de Enfermería y Trabajo Social.

Las Becas de Permanencia se dividen en distintas categorías: Asistencia Integral, Movilidad Urbana, Material de Estudio, Alimentos, Madres y Padres Estudiantes, y Residencias. La Beca de Asistencia Integral se sostiene desde hace seis años y está dirigida a estudiantes que, debido a su situación socioeconómica, necesitan un apoyo más amplio y específico, complementando los beneficios que brindan las demás becas.

Las Becas de Formación y Excelencia Académica están orientadas a incentivar la incorporación temprana de estudiantes en equipos de investigación acreditados en la UNR. Y la Beca de Ayudante Alumno está destinada a los estudiantes que se desempeñen como Ayudantes de 2º y/o Ayudantes alumnos concursados.

Para conocer más sobre el programa de la universidad pública rosarina se pueden realizar consultas por mail a [email protected].