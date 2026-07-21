Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027

La senadora santafesina dejó abierta la posibilidad de acompañar una interrupción transitoria si el gobierno de Javier Milei impulsa esa alternativa para el año próximo

Carolina Losada también vaticinó que la inviolabilidad de la propiedad privada se aprobará en agosto próximo.

La senadora nacional Carolina Losada (UCR-Santa Fe) reiteró este martes su oposición a eliminar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) , aunque dijo que podría votar a favor de suspenderlas en 2027 .

“Con la eliminación (de las Paso) nunca estuve de acuerdo, lo que podemos analizar es la suspensión. A la eliminación la analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador” , subrayó la legisladora.

El gobierno de Javier Milei redefine su estrategia parlamentaria para la segunda mitad del año. Y una de las prioridades es la reforma político-electoral .

La primera batalla que el oficialismo no resigna es la reforma electoral, frenada en el Senado desde abril pasado .

Si no consigue los votos necesarios, buscará repetir la fórmula de 2025 y suspenderlas de modo transitorio.

Losada explicó que aceptaría votar un proyecto “que mejore” las Paso actuales pero aclaró que, antes de tomar cualquier decisión, debería escuchar todos los argumentos, los que están a favor y los que están en contra.

“Hoy estoy concentrada en que salgan proyectos de ley como el de falsas denuncias, para que pueda tener media sanción en el Senado. Esa y muchas otras iniciativas que venimos presentando”, aseveró.

Inviolabilidad de la propiedad privada

En declaraciones al periodismo al visitar la 138ª edición de la Exposición Rural de Palermo, Losada estimó también que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada podría quedar aprobado por la Cámara alta “en la primera semana de agosto” próximo.

“Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarla, igual que el proyecto de ley sobre falsas denuncias”, señaló Losada.