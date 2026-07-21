La Capital | Política | Carolina Losada

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027

La senadora santafesina dejó abierta la posibilidad de acompañar una interrupción transitoria si el gobierno de Javier Milei impulsa esa alternativa para el año próximo

21 de julio 2026 · 19:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Carolina Losada también vaticinó que la inviolabilidad de la propiedad privada se aprobará en agosto próximo.

Foto: Archivo / La Capital.

Carolina Losada también vaticinó que la inviolabilidad de la propiedad privada se aprobará en agosto próximo.

La senadora nacional Carolina Losada (UCR-Santa Fe) reiteró este martes su oposición a eliminar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), aunque dijo que podría votar a favor de suspenderlas en 2027.

“Con la eliminación (de las Paso) nunca estuve de acuerdo, lo que podemos analizar es la suspensión. A la eliminación la analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador”, subrayó la legisladora.

El gobierno de Javier Milei redefine su estrategia parlamentaria para la segunda mitad del año. Y una de las prioridades es la reforma político-electoral.

La reforma electoral y las Paso

La primera batalla que el oficialismo no resigna es la reforma electoral, frenada en el Senado desde abril pasado.

Si no consigue los votos necesarios, buscará repetir la fórmula de 2025 y suspenderlas de modo transitorio.

Losada explicó que aceptaría votar un proyecto “que mejore” las Paso actuales pero aclaró que, antes de tomar cualquier decisión, debería escuchar todos los argumentos, los que están a favor y los que están en contra.

“Hoy estoy concentrada en que salgan proyectos de ley como el de falsas denuncias, para que pueda tener media sanción en el Senado. Esa y muchas otras iniciativas que venimos presentando”, aseveró.

Inviolabilidad de la propiedad privada

En declaraciones al periodismo al visitar la 138ª edición de la Exposición Rural de Palermo, Losada estimó también que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada podría quedar aprobado por la Cámara alta “en la primera semana de agosto” próximo.

“Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarla, igual que el proyecto de ley sobre falsas denuncias”, señaló Losada.

Noticias relacionadas
argentina perdio el juicio en eeuu por la expropiacion de aerolineas: debera pagar u$s 390 millones

Argentina perdió el juicio en EEUU por la expropiación de Aerolineas: deberá pagar u$s 390 millones

El gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”, afirmó Adirán Ravier.

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Javier Milei se refirió a la selección argentina en su arribo al país luego del subcampeonato del mundo

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina

Rutas de la región con fuerte congestión de camiones. La A012, un infierno en época de cosecha gruesa.

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Lo último

La calificadora Moodys elevó la nota de la deuda soberana argentina

La calificadora Moody's elevó la nota de la deuda soberana argentina

Cómo hacer chocolate caliente en casa

Cómo hacer chocolate caliente en casa

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses

Según un informe del Cepa, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 2.916 empleadores. El sector más afectado fue el de transporte y almacenamiento

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses
La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles
La Ciudad

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país
La Ciudad

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Ovación
Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newells en el arranque del torneo Clausura

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Policiales
Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

La Ciudad
Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición
La Ciudad

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda
La Ciudad

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar
La Ciudad

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial
Policiales

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura
Ovación

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial
Zoom

Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012
Política

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina
Política

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad
Policiales

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson
La Ciudad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos
Suple

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas
Policiales

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral
Información General

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto