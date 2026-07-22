La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"

La traza quedará por veinte años bajo la órbita de Santa Fe para su operatividad y mantenimiento luego del abandono de Nación

La falta de alternativas logísticas eficientes aparece como una de las principales deudas estructurales de la economía argentina y como un obstáculo creciente para la competitividad del agro del interior.

“ En un rato nos hacemos cargo de la A012” , afirmó la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes sobre el t raspaso a la administración provincial para su mantenimiento de la ruta nacional que se encuentra en estado de abandono.

Luego de varios amagues y anuncios oficiales todo está dispuesto para que este miércoles a las 12, en el Salón de Acuerdos de la Casa Rosada, el gobernador Maximiliano Pullaro , el flamante Jefe de Gabinete Diego Santilli y la secretaria General de la Presidencia Karina Milei presidan la firma del acta de traspaso de la jurisdicción nacional al ámbito provincial para su mantenimiento por un plazo establecido de veinte años.

“Pullaro se hace cargo de la ruta nacional A012 con fondos de Santa Fe. Con fondos santafesinos para un objetivo grande: desarrollo productivo de la provincia y para su proyección en el país”, agregó.

Según la vocera, la arteria está con un deterioro muy profundo que la provincia comenzara a corregir desde el jueves. “Santa Fe se hace cargo del mantenimiento, mejora continua y puesta en valor por 20 años según consta el convenio entre Vialidad provincial y nacional” .

El traspaso se da tras un reiterado reclamo de la gestión Pullaro sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe y más de una decena de reuniones que el ministro de Obras Públicas santafesino Lisandro Enrico.

El propio ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó la cesión en la Bolsa de Comercio de Rosario en abril pasado, y recién ahora se concreta el trámite administrativo. “Valoramos el cambio de actitud del gobierno nacional de tener la letra del convenio, porque no la tuvimos, y ahora sí”, dijo Coudannes.

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Si bien el retraso generó tensión, la gestión santafesina se había adelantado a la jugada y tenía en carpeta una licitación para la reparación de emergencia. Se licitó en noviembre, se adjudicó en febrero y estaba pausada a la espera del traspaso. La firma adjudicataria es Posse. Este jueves comienzan las obras.

En una primera etapa se harán en reparaciones profundas y superficiales del hormigón (bacheo), sellado de fisuras, eliminación del ahuellamiento, calce de banquinas, reposición de luminarias, trabajos de pintura sobre ruta, implementación de cartelería (señalética) y desmalezamiento y corte de pasto sobre banquinas.

Por otro lado, está previsto construir una nueva rotonda en el cruce con la ruta 25 (obra en desarrollo, que comenzará a construirse en los próximos meses) y otra rotonda a nuevo en la intersección con la antigua ruta 9, con un proyecto que está en elaboración.

Un anillo de 67 km

La ruta o comienza en Pueblo Esther en el cruce con la ruta 21 en zona portuaria y recrea un anillo de 67 kilómetros hasta la ruta 11 en San Lorenzo en el corazón de la agroexportación. Tiene cruces con cuatro rutas provinciales (la 14, 18, 25 y la autopista a Santa Fe) y a su vez intersecciones con seis rutas nacionales: autopista a Buenos Aires (ruta 9), a Córdoba (continuidad de la ruta 9), y las rutas 33, 34, exruta 9 y 11.

Es un corredor logístico productivo por el cual transitan una inmensa cantidad de camiones obre todo en cosecha de los cuales el 30% son santafesinos mientras que el 70% pertenece al resto del país. “Entonces nos hacemos cargo de una arteria fundamental de la Argentina”.