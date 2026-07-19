Argentina se vació, cayó con España y es un enorme subcampeón del mundo

La selección argentina jugó la final al límite de sus energías y la Furia le ganó con justicia una batalla dramática. El fin de Messi en mundiales

Messi lo dio todo, como Otamendi. Argentina llegó maltrecha, padeció la final y casi llega a los penales. España, justo campeón del Mundial.

Argentina dio hasta la última gota de sangre, de coraje, del poco fútbol que le quedaba y cayó por la mínima diferencia, en el alargue y jugando con diez jugadores, ante una España que fue muy superior, pero que le faltó agallas para ganarlo antes. Nada para reprocharle a los Muchachos de Lionel Scaloni, que hicieron un Mundial fenomenal, con victorias épicas, con el amor de todo el pueblo argentino y que terminaron con la frente bien alta. Una pena, pero un orgullo porque la Scaloneta se vació en una Copa del Mundo inolvidable. Y Messi comenzó la leyenda en su despedida en los Mundiales. Muchas emociones juntas y una sola frase: ¡gracias totales!

La selección empujó hasta el final sabiendo que ya era imposible . Igual lo tuvo Simeone en la última jugada, pero la pelota se fue a las nubes de Nueva York. Una pena dentro de la cancha, pero con el honor bien alto de jugar hasta el final con el corazón en la mano. Y Messi también lo dio todo y en su sexto Mundial brilló como nunca. Se cierra una era. Pero se abre el afecto eterno para este equipo liderado por Lionel Scaloni.

En cuanto al partido, España y Argentina salieron a jugar la final del mundo con una premisa básica: ser dueños del control del balón. De inicio la Furia lo hizo más arriba en el campo y la albiceleste tratando de aprovechar los espacios que ofrecía como una tentación la adelantada última línea rival. La primera neta la tuvo Yamal, pero entre Licha Martínez y Dibu neutralizaron una pelota que quemaba en la boca del arco.

España se fue adueñando de todo. Argentina, cada vez más replegada, esperaba el hueco para morder. La tensión en las tribunas se sentía en cada latido de los corazones agitados de los hinchas. Yamal estaba activo por la derecha y se sacaba chispas con Tagliafico . Argentina no encontraba a su símbolo: Messi.

Lo tuvo Oyarzabal desde afuera y atajó Dibu. España a esa altura ya tenía el control de todo y la Scaloneta pistoneaba. Un remate cruzado de Cucurella paralizó los corazones albicelestes en el MetLife neoyorkino. Lo mejor que podía pasar a esa altura era que termine el primer tiempo. La Furia ya merecía estar arriba en el marcador y la selección no había pateado al arco. Salió dolorido Lisandro Martínez e ingresó Nicolás Otamendi. Hasta Messi bajaba a marcar porque las papas quemaban en serio.

Como pocas veces en este proceso el equipo argentino revoleaba la pelota a cualquier parte porque no encontraba pases. Desconectados Enzo y Mac Allister, la selección no hacía pie en el medio. Al descanso y a disfrutar de un show del entretiempo fabuloso, con un espectáculo musical y de corografías memorables. Coronado por fuegos artificiales multicolores, que conmovieron al estadio y todavía faltaba lo mejor: conocer al campeón del mundo.

Tuvo que entrar Leandro Paredes

Fue tan clara la falta de un volante patrón del medio que en el complemento saltó a la cancha de entrada Leandro Paredes por Nico González. Y ya durante el juego Molina tomó la posta de Montiel en el lateral derecho.

España volvió a la carga con todo y arrinconó a Argentina. Ferrán Torres cabeceó solo y Dibu atrapó una pelota pesadísima. La Scaloneta seguía destartalada y fue a la última pausa de rehidratación en busca de forzar otro milagro.

Simeone y Medina ingresaron por los extenuados De Paul y Cuti Romero. Argentina estaba contra las cuerdas, a punto de caerse. Pero España no acertaba la estocada letal. La diferencia de resto físico entre uno y otro equipo era abismal. Laporte metió el frentazo y Dibu voló para abrazar fuerte la pelota.

Roja y al tiempo suplementario

Encima de males llegó el patadón de Enzo a Cubarsí y la roja por doble amarilla. Dibu le sacó del ángulo un tito libre a Yamal y la serie se mudó al tiempo extra. El dramatismo ganó la escena y Argentina estaba tambaleando ante un rival que olió sangre.

En el alargue tremenda tapada de Dibu a Williams. Era increíble que el partido siguiera cero a cero. Entró Senesi por Julián y a seguir bancando los trapos. El suspenso insoportable pasó al segundo tiempo de la prórroga. En el estadio sonaba el tema "La Cuenta Regresiva", nunca mejor amenizado un partido.

Y entonces llegó la definición que nadie quería. El peor final para la selección que lo estaba dando todo. Centro al segundo palo, la bajó Williams y Torres hundió de volea la pelota en la red. Nada que hacer para Dibu. Aunque duela absoluta justicia en el marcador de un partido totalmente desparejo. Más allá del orgullo y el amor propio de los jugadores albicelestes, que hasta fabricaron una última chance que Giuliano Simeone definió arriba del travesaño.

Argentina es subcampeón, lo dio todo, hasta la última gota de sangre y cayó de pie.