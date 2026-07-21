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Gastón Ávila: "Lo que pasó en el final del semestre pasado no puede volver a ocurrir"

El zaguero de Central habló de la primera parte del año, pero también de los desafíos que el equipo de Almirón tiene por delante

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de julio 2026 · 13:11hs
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Gastón Ávila confía en que Central tenga un buen segundo semestre del año.

Gastón Ávila confía en que Central tenga un buen segundo semestre del año.

A horas del debut de Central en el torneo Clausura, Gastón Ávila habló en conferencia de prensa y habló de la actuación del Canalla en el primer semestre, además de lo que se le viene al equipo: "Lo que nos pasó en el final del semestre no nos puede volver a pasar".

La referencia del Gato fue hacia esa recta final en la que el Canalla perdió un par de partidos importantes, como el de River, por el Apertura, ante Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, y frente a Estudiantes, por Copa Argentina.

"Esto es fútbol, se puede ganar o perder, jugar bien o mal. Hicimos mucho hincapié en esto, analizamos mucho lo que nos sucedió y no nos puede volver a pasar. Nos quedamos contentos por el torneo que hicimos, porque sacamos adelante partidos difíciles. En esos nos tocó perder y hay que aprender para seguir sumando", dijo Ávila.

La tranquilidad para el debut de Central

"Estamos tranquilos, nos estamos preparando para todo lo que viene. Van a ser desafíos muy lindos, pero lo tomamos con tranquilidad. Primero pensamos en el partido contra Belgrano y después vendrán los demás rivales. Para la copa (Libertadores) falta mucho", puntualizó el defensor.

Para Ávila, Central tiene que enfocarse en el torneo y no pensar todavía en la Copa Libertadores

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Respecto a lo personal, el zaguero dijo: "Siempre hay cosas por mejorar, porque por querer hacer las cosa bien a veces te salen mal. Pero hay que aprender a responsabilizarse de las cosas, soy muy autocrítico, no tengo problemas en reconocer los errores, no quiero que a Central le vaya mal. Vamos a tratar de corregir y darle lo mejor a Central y a la gente".

"Desde que llegué al club que estamos todos muy unidos y juntos. Lo que pase de las puertas hacia afuera no nos importa, no nos entran las balas. Sabemos que nos van a pegar de todos lados, pero eso nos hace más fuertes. Si no nos cuidamos entre nosotros no nos va a cuidar nadie", añadió.

>> Leer más: Central salió a aclarar el posteo de la selección argentina sin Messi y anticipó acciones legales

Las sensaciones sobre Jorge Almirón

También fue consultado sobre Jorge Almirón, de quien en algún momento se dudó de su continuidad, hasta que el presidente Gonzalo Belloso lo ratificó en el cargo.

"El fútbol es muy cambiante, siempre se rumorean muchas cosas, pero nosotros nos tenemos que preocupar de mejorar, tener la frente en alto porque son cosas lindas las que vivimos. Estamos muy contentos con Jorge", dijo.

La vuelta de Franco Cervi

También tuvo palabras hacia Franco Cervi, quien volvió al club después de 10 años: "Lo de Chucky es hermoso. Volver al club es algo que me pasó y son sensaciones únicas. Va más allá de lo económico. En pocos clubes se siente como acá, la gente te lo hace saber. Lo vamos a disfrutar al máximo".

Como no podía ser de otra forma, hizo referencia a la chance de que Chimy Ávila, su hermano, pueda llegar a Arroyito: "Hablamos mucho, pero de temas personales. Cuando nos juntamos dejamos un poco de lado lo que es el fútbol. Es lo mismo que esté hablando con mi viejo todo el tiempo de albañilería, no creo que le guste mucho. Con mi hermano hablamos del día a día de la familia. Pero me gustaría que pueda venir para acá".

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