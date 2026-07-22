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Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

En un bar de la zona oeste, el exboxeador intervino para echar a un joven y le mostró una pistola calibre 9 milímetros

22 de julio 2026 · 11:36hs
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El boxeador Matías Vidondo.

Virginia Benedetto

El boxeador Matías Vidondo.

El exboxeador Matías Vidondo fue demorado este martes por la noche tras una denuncia por amenazas calificadas. El hecho ocurrió en un bar de Presidente Perón y Alsina, donde un hombre ingresó para hablar con su expareja y fue echado por el deportista, quien le mostró un arma que llevaba en la cintura según informaron fuentes policiales.

El denunciante, de 25 años, declaró que ingresó al bar, donde trabaja su expareja, e intentó hablar con ella. En ese momento, intervino Vidondo, de 49 años y excampeón argentino y latinoamericano de boxeo, quien le pidió que se retire.

>> Leer más: Matías Vidondo: "El box está en crisis por falta de inversión"

Una vez afuera, de acuerdo a lo explicado ante la policía, el denunciante se quedó esperando a un amigo que lo pasaría a buscar. Cuando se estaba por subir, aseguró, Vidondo volvió a aparecer y le mostró una pistola que llevaba en la cintura. Le dijo que se fuera y que no volviera a pasar por ahí.

En medio de la entrevista policial se presentó el propio Vidondo, quien hizo entrega de forma voluntaria del arma de fuego. Se trata de una pistola calibre 9 milímetros que estaba cargada. Vidondo fue trasladado a la comisaría 32ª, donde quedó demorado por amenazas calificadas.

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