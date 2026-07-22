Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

La quinta edición del evento se extenderá durante cinco días. Habrá indumentaria y calzado a precios especiales y patio gastronómico. Con entrada gratuita

El Rosario Outlet, Marcas de Acá tendrá una nueva edición la próxima semana con una propuesta que reunirá a 40 marcas rosarinas de indumentaria y calzado en un mismo espacio. El evento, organizado por la Municipalidad de Rosario, se desarrollará del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto en el predio de la ex Rural , con entrada libre y gratuita.

Durante cinco días, tres salones estarán dedicados a la venta de productos fabricados en Rosario con precios de outlet. Además de la oferta comercial, el predio contará con un patio gastronómico para completar la experiencia de quienes visiten la feria.

La propuesta busca fortalecer a la industria textil local y acercar a los consumidores prendas y calzado de producción rosarina a valores promocionales, con venta directa de los fabricantes.

"Se trata de una política pública que abre oportunidades para los empresarios y ofrece precios accesibles a los consumidores. La evolución edición tras edición es una muestra de su repercusión y su éxito", sostuvo el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo.

En la misma línea, la subsecretaria de Producción, Sabrina Brachetta, destacó que el encuentro "representa una apuesta por la industria local que permite acceder a productos de calidad a precios convenientes, comprados directamente a quienes los fabrican".

Cuándo será el Rosario Outlet

El evento abrirá sus puertas del 29 de julio al 2 de agosto en los salones de la ex Rural, con ingreso por bulevar Oroño 2493.

El horario será de 12 a 20 de martes a sábado, mientras que el domingo funcionará de 9 a 18. La entrada será gratuita.

Qué marcas participarán

En esta quinta edición participarán 40 empresas rosarinas, entre ellas Sonder, Hardway, Balance Fit, Archie, Japón Jeans, Hardfield, Melocotón, Ringo, Cooper, Laundry, Fiume, Kion Argentina, Point Sport Wear, Esquina de la Remera, Titanitos, Red Skin, Tannery, Squash, Donkap Jeans, Nasa y Gufo, entre otras.

Un evento que no deja de crecer

Desde su primera edición, realizada en agosto de 2024, el Rosario Outlet se consolidó como uno de los principales eventos comerciales de la ciudad.

En sus cuatro ediciones anteriores reunió cerca de 400.000 visitantes y generó más de $7.172 millones en ventas, según datos oficiales.

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La convocatoria también fue creciendo con el paso de los años. La primera edición, realizada en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), convocó a unas 50.000 personas. Luego se trasladó a la ex Rural, donde la asistencia superó los 90.000 visitantes en 2025. En la tercera edición participaron más de 40 marcas y las ventas alcanzaron los $2.200 millones, mientras que la última convocatoria reunió a más de 140.000 personas, con unas 75.000 prendas vendidas y una facturación cercana a $2.000 millones.

Actualmente, Rosario cuenta con unas 240 empresas vinculadas a la industria textil, de indumentaria y calzado, un sector para el que el Outlet se convirtió en una de las principales vidrieras comerciales de la ciudad.