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WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

La aplicación incorpora nuevas funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. Desde chats sin números hasta enviar audios a varios contactos de manera simultánea

21 de julio 2026 · 20:43hs
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WhatsApp incorpora cinco actualizaciones a la plataforma

WhatsApp incorpora cinco actualizaciones a la plataforma

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a la hora de comunicarse por teléfono. Para mantener dicho status, constantemente busca actualizarse y mejorar la experiencia de sus usuarios. En este caso, llega con una renovación importante: al menos cinco grandes propuestas cambiarán la privacidad, almacenamiento y diseño de la aplicación.

Esta semana ya empezaron a aparecer algunas de estas novedades en las versiones beta y oficial. De a poco, estas modificaciones llegarán a cada una de las cuentas. Se trata de cambios más que interesantes en lo que respecta a la seguridad y productividad de la plataforma.

Teniendo en cuenta los múltiples usos personales, profesionales y empresariales que se le dan a la aplicación, esta renovación busca seguir consolidándola como una de las más útiles y prácticas a la hora de relacionarse.

Las cinco novedades de WhatsApp

1- Nombres de contacto. Privacidad y sencillez

La función más comentada es la de los nombres de usuario. Esta permite comunicarse con personas y empresas usando un identificador único, sin la necesidad de compartir el número de teléfono.

El objetivo de esta actualización es proteger los datos personales de los usuarios, que no tendrán que exponer su número telefónico a desconocidos. Así, la conexión entre usuarios se despliega de forma más simple y segura.

Para iniciar un chat a partir de un nombre de usuario, se debe introducir el identificador exacto en la pestaña de contactos. Cada usuario puede configurar una especie de clave que actúe como barrera para evitar que cualquier persona inicie una conversación. Solo podrán hacerlo aquellos que conozcan la clave.

>> Leer más: Estafas y suplantaciones de identidad: piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario

2- Soporte multi-cuenta en WhatsApp Business

En WhatsApp Business se suma la posibilidad de manejar dos cuentas diferentes desde el mismo dispositivo. Esta función está pensada para quienes administran diferentes comercios o quieran separar el chat personal del chat de negocio sin la necesidad de recurrir a diferentes celulares.

El cambio entre cuentas se efectúa desde el menú principal. Por su parte, cada una de ellas mantiene su actividad y sus chats por separado, priorizando la organización y privacidad de cada una de ellas. Para quien las gestiona, toda la información queda en el mismo dispositivo.

3- Rediseño e integración con Liquid Glass en Mac

Mac tendrá su propia actualización estética. La aplicación implementará el diseño Liquid Glass en la versión de escritorio para Mac, en línea con los estándares visuales de los últimos sistemas operativos de Apple.

La novedad se verá esencialmente en la barra lateral, la barra de chat y el menú de adjuntos. Además, permitirá una mejor organización de comunidades y chats bloqueados. Esta modificación crea una relación estética más estrecha entre la versión móvil y la versión de escritorio.

4- Almacenamiento de respaldos en la nube para iOS

Esta noticia es fundamental para los usuarios de iOS. WhatsApp avanza en el desarrollo de su propio sistema de almacenamiento en la nube cifrado de extremo a extremo para respaldar el de iOS. La propuesta incluye 2 GB gratuitos y la posibilidad de pagar planes para alcanzar hasta 1 TB de almacenamiento.

Los usuarios podrán elegir el proveedor de respaldo directamente desde los ajustes. Aunque sigue en su fase de prueba, esta actualización busca ofrecer un sistema seguro de almacenamiento ideal para quienes deben guardar altas cantidades de datos y archivos importantes.

>> Leer más: WhatsApp: el truco para saber si te tienen bloqueado

5- Widget de pantalla de inicio para mensajes de voz

Una de las renovaciones que más curiosidad despertó es la de un nuevo widget para mensajes de voz. Este permitirá grabar y enviar audios a varios contactos de manera simultánea. El objetivo es agilizar el proceso de grabación y difusión de las notas de voz, evitando repetir el audio en diferentes chats o tener que reenviarlo de manera manual.

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