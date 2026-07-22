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Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas

El club avanza con la remodelación del estadio y pone a la venta los asientos retirados durante las obras, los cuales contarán con un sello de autenticidad

22 de julio 2026 · 09:00hs
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Nueva iniciativa de Central para poner a la venta artículos de colección para sus hinchas

Nueva iniciativa de Central para poner a la venta artículos de colección para sus hinchas

Central continúa con las obras de remodelación y ampliación del Gigante de Arroyito y anunció una nueva iniciativa vinculada a la renovación de la casa auriazul: pondrá a la venta las butacas originales que fueron retiradas durante los trabajos.

La propuesta permitirá que los hinchas adquieran un objeto con valor histórico y emocional. Cada asiento contará con un sello distintivo que certificará su autenticidad y conmemorará los 100 años del estadio.

“Hoy tenés la posibilidad de tener en tu casa una parte importante de la historia del Gigante de Arroyito y de tu historia con el Club de tus amores”, expresó la institución en sus redes sociales oficiales.

Actualmente, el club continúa con la construcción de la tercera bandeja y con otras mejoras estructurales que apuntan a ampliar la capacidad del estadio y renovar sus instalaciones.

En ese contexto, las butacas originales que fueron retiradas durante las obras se transformaron en piezas de colección para los hinchas. La iniciativa combina el valor histórico de los elementos del estadio con una nueva alternativa de ingresos para la institución.

>> Leer más: A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

Cuánto cuestan las butacas originales de Rosario Central

La venta comenzará este miércoles 22 de julio, de 11 a 19, en la Tienda Oficial ubicada en el estadio, en la esquina de Génova y Avellaneda.

El precio de cada butaca será de $20.000. Sin embargo, quienes compren tres unidades o más accederán a un precio promocional de $15.000 por asiento.

Las compras podrán pagarse en hasta seis cuotas sin interés con diferentes tarjetas bancarias. Además, los clientes del Banco Macro y del Banco Municipal accederán a un descuento del 10%.

La iniciativa se suma a otra acción similar que el club realizó durante este verano, cuando puso a la venta las viejas luminarias del Gigante de Arroyito instaladas para el Mundial de 1978.

Los hinchas agotaron rápidamente las unidades disponibles, que el club retiró para reemplazarlas por un moderno sistema de luces LED.

Con la venta de las butacas originales, Central vuelve a convertir elementos retirados durante la modernización del estadio en productos exclusivos para sus simpatizantes y en piezas vinculadas con la historia del Gigante de Arroyito.

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