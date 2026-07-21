Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

Zunino controlará el partido del Canalla ante Belgrano y Baliño el de la Lepra contra Talleres. Cómo les fue a ambos la última vez que los dirigieron

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros y Zunino dirigirá a Central. Ante Talleres, en el Apertura, amonestó a Di María.

Sebastián Zunino estará el jueves en Córdoba y Jorge Baliño el sábado en el Parque.

El futbol argentino va entrando en ritmo y a dos días del inicio del torneo Clausura la AFA dio a conocer los árbitros para la primera fecha. Así, tanto Central como Newell's conocen quiénes serán los jueces en sus respectivos encuentros, ambos frente a equipos cordobeses.

Sebastián Zunino será el árbitro este jueves por la tarde en Córdoba cuando Central visite a Belgrano, mientras que Jorge Baliño estará el sábado en el Coloso del Parque para controlar el choque entre Newell's y Talleres

Para los nombres que tocaron, los recuerdos no son los mejores, ni para los canallas ni para los leprosos. Es que la última vez que estos árbitros lo dirigieron fue con sendas derrotas.

El último antecedente de Zunino dirigiendo un partido de Central data del torneo Apertura pasado. Fue por la sexta fecha, en el interzonal, justo a un equipo cordobés: Talleres.

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros y Zunino dirigirá a Central. Ante Talleres, en el Apertura, amonestó a Di María. Virginia Benedetto / La Capital

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Ese día el Canalla cayó por 1 a 0, en el Gigante de Arroyito, con gol de Ronaldo Martínez.

Zunino tendrá como colaboradores a Cristian Navarro (asistente 1), Agustín Méndez (asistente 2) y Carlos Córdoba (cuatro árbitro). Mientras, en el VAR estará Germán Delfino y el AVAR será Gerardo Lencina.

Baliño para Newell's

El sábado, en el Parque de la Independencia, Newell's hará su debut en el torneo Clausura, recibiendo a Talleres, con el arbitraje de Baliño.

Para la Lepra tampoco hay buenos recuerdos, ya que la última vez que la dirigió Baliño terminó con una derrota, frente a Banfield, en julio de 2025.

Junto a Baliño estarán: Walter Ferreyra (asistente 1), Joaquín Badano (asistente 2) y Leandro Billanueva (cuarto árbitro). El VAR estará a cargo de José Carreras, mientras que el AVAR será Javier Mihura.