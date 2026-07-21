La Capital | Policiales | Narcomenudeo

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

La Unidad de Microtráfico lo vincula a la banda Los Menores y a una investigación por banderas con mensajes amenazantes aparecidas en la ciudad

21 de julio 2026 · 15:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana.

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana.

Un joven de 24 años vinculado a la banda Los Menores comenzó a ser juzgado este lunes luego de ser detenido a fines de mayo de 2025 con 213 gramos de marihuana. La Fiscalía considera que la sustancia estaba destinada al narcomenudeo y por lo tanto solicitó la pena de 8 años de prisión para el acusado.

Héctor Nahuel Giménez fue detenido en mayo del año pasado en el marco de una investigación iniciada tras una serie de banderas con mensajes amenazantes que aparecieron en una iglesia y en una escuela de distintas zonas de la ciudad. El joven cayó en un allanamiento en Gallini al 1100 bis, domicilio también relacionado a otro sospechoso que se entregó los últimos días en la Policía de Investigaciones (PDI).

>> Leer más: Narcomenudeo: imputarán a un joven vinculado a Los Menores que se entregó en sede policial

La pena solicitada por la fiscal Brenda Debiasi, a cargo de la investigación, es por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La acusación, indicaron fuentes de la causa, está relacionada también "al contexto social" en el que inició la pesquisa, donde se acreditarían vínculos del imputado con la banda Los Menores.

Marihuana y balanza

En mayo de 2025 una serie de banderas con mensajes amenazantes, o que incriminaban a personas ligadas a bandas delictivas, aparecieron en la iglesia Santísimo Redentor de Gallini al 1100 bis y en la escuela Vigil de Ayacucho al 2700. La investigación por esos hechos de intimidación pública condujo a una trama conectada con la banda criminal surgida en el barrio 7 de Septiembre.

En ese contexto el 27 de mayo de 2025 se realizó un allanamiento en Gallini al 1100, a escasos metros de la iglesia donde había aparecido la bandera. Allí fue aprehendido Héctor Giménez con 213 gramos de marihuana: una fracción dentro de una mesita de luz, donde también había una balanza de precisión, y más sustancia en la guantera de un Chevrolet Agile.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Tras poco más de un año en prisión preventiva este lunes Giménez comenzó a ser juzgado en el Centro de Justicia Penal (CJP). La fiscal Brenda Debiasi solicitó la pena de 8 años de prisión efectiva ante el juez Fernando Sosa.

Narcomenudeo y violencia

Desde la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General indicaron que la acusación y el pedido de pena se realizaron teniendo en cuenta "el contexto social". "La interacción del acusado con otros integrantes de la banda Los Menores dejó entrever que no solo era comercialización aislada", indicaron.

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

En ese marco surgió que el acusado tenía vínculos con Mirko "Yedro" Benítez, imputado como parte de Los Menores en carácter de miembro de asociación ilícita. Los investigadores consideraron la ganancia económica ilícita relacionada al narcomenudeo y destacaron "el daño que causa en la sociedad la puesta en circulación del material".

En paralelo al avance de esta investigación, y tras una serie de allanamientos, el lunes pasado se entregó otro sospechoso. Eric B., de 23 años, se presentó en la sede de PDI dado un pedido de captura también por delitos vinculados al narcomenudeo. Con su detención volvió a aparecer el domicilio de Gallini al 1100 del barrio Arroyito, donde había sido detenido Giménez, como una base operativa de la banda Los Menores.

Noticias relacionadas
Los Menores: una banda dedicada al narcomenudeo que creció en distintas zonas de Rosario. 

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

calle Siripo; el lugar de ventas en barrio Cerámica

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso

Una de las personas detenidas.

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas

La imputación a los cinco acusados de un intento de homicidio durante los festejos del Mundial se realizó en los tribunales de Cañada de Gómez. 

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Lo último

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newells en el arranque del torneo Clausura

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo post Mundial

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo post Mundial

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Tras la reunión paritaria para acordar el incremento semestral, la provincia remarcó que en diciembre próximo ningún maestro de grado con 25 horas semanales recibirá menos de $ 1.517.481
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Ovación
El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional
Ovación

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

Policiales
Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

La Ciudad
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad
Policiales

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson
La Ciudad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos
Suple

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas
Policiales

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral
Información General

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno
Ovación

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país
Ovación

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser el mejor ejemplo para sus hijos
Zoom

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser "el mejor ejemplo" para sus hijos

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios
Economía

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social