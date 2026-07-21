Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana.

La Unidad de Microtráfico lo vincula a la banda Los Menores y a una investigación por banderas con mensajes amenazantes aparecidas en la ciudad

Un joven de 24 años vinculado a la banda Los Menores comenzó a ser juzgado este lunes luego de ser detenido a fines de mayo de 2025 con 213 gramos de marihuana. La Fiscalía considera que la sustancia estaba destinada al narcomenudeo y por lo tanto solicitó la pena de 8 años de prisión para el acusado.

Héctor Nahuel Giménez fue detenido en mayo del año pasado en el marco de una investigación iniciada tras una serie de banderas con mensajes amenazantes que aparecieron en una iglesia y en una escuela de distintas zonas de la ciudad. El joven cayó en un allanamiento en Gallini al 1100 bis, domicilio también relacionado a otro sospechoso que se entregó los últimos días en la Policía de Investigaciones (PDI).

La pena solicitada por la fiscal Brenda Debiasi, a cargo de la investigación, es por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La acusación, indicaron fuentes de la causa, está relacionada también "al contexto social" en el que inició la pesquisa, donde se acreditarían vínculos del imputado con la banda Los Menores.

Marihuana y balanza

En mayo de 2025 una serie de banderas con mensajes amenazantes, o que incriminaban a personas ligadas a bandas delictivas, aparecieron en la iglesia Santísimo Redentor de Gallini al 1100 bis y en la escuela Vigil de Ayacucho al 2700. La investigación por esos hechos de intimidación pública condujo a una trama conectada con la banda criminal surgida en el barrio 7 de Septiembre.

En ese contexto el 27 de mayo de 2025 se realizó un allanamiento en Gallini al 1100, a escasos metros de la iglesia donde había aparecido la bandera. Allí fue aprehendido Héctor Giménez con 213 gramos de marihuana: una fracción dentro de una mesita de luz, donde también había una balanza de precisión, y más sustancia en la guantera de un Chevrolet Agile.

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Tras poco más de un año en prisión preventiva este lunes Giménez comenzó a ser juzgado en el Centro de Justicia Penal (CJP). La fiscal Brenda Debiasi solicitó la pena de 8 años de prisión efectiva ante el juez Fernando Sosa.

Narcomenudeo y violencia

Desde la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General indicaron que la acusación y el pedido de pena se realizaron teniendo en cuenta "el contexto social". "La interacción del acusado con otros integrantes de la banda Los Menores dejó entrever que no solo era comercialización aislada", indicaron.

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En ese marco surgió que el acusado tenía vínculos con Mirko "Yedro" Benítez, imputado como parte de Los Menores en carácter de miembro de asociación ilícita. Los investigadores consideraron la ganancia económica ilícita relacionada al narcomenudeo y destacaron "el daño que causa en la sociedad la puesta en circulación del material".

En paralelo al avance de esta investigación, y tras una serie de allanamientos, el lunes pasado se entregó otro sospechoso. Eric B., de 23 años, se presentó en la sede de PDI dado un pedido de captura también por delitos vinculados al narcomenudeo. Con su detención volvió a aparecer el domicilio de Gallini al 1100 del barrio Arroyito, donde había sido detenido Giménez, como una base operativa de la banda Los Menores.