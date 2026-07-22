Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Dos hombres fueron demorados por empleados del comercio luego de que intentaran sustraer mercadería. La policía secuestró un destornillador y recuperó los elementos robados

El Palacio de la Oportunidad, en Corrientes y San Luis

Dos hombres fueron aprehendidos este martes al mediodía tras intentar robar en el Palacio de la Oportunidad , el tradicional comercio ubicado en la esquina de San Luis y Corrientes , en pleno centro de Rosario.

El episodio ocurrió alrededor de las 13 , cuando un llamado alertó a la policía sobre una aprehensión realizada por particulares en el local comercial.

De acuerdo con el parte policial, al llegar al lugar efectivos de la Brigada Motorizada fueron informados por un operador del sistema de monitoreo del comercio de que dos hombres permanecían retenidos en el interior del negocio luego de haber intentado sustraer mercadería.

Los sospechosos, identificados como Martín Ismael A., de 48 años, y Martín Oscar L., de 38 , fueron aprehendidos por los agentes, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y posteriormente los trasladaron a la Comisaría 2ª , por razones de jurisdicción.

La víctima fue identificada como Víctor Mariano V., de 45 años, encargado del comercio.

Según el informe oficial, los elementos que habían sido sustraídos fueron recuperados por personal policial y restituidos al responsable del local. Además, durante el procedimiento se secuestró un destornillador Phillips de unos 10 centímetros de largo, con mango azul y naranja, que quedó incorporado a la causa.

La investigación quedó a cargo de la comisaría con jurisdicción para determinar la participación de los dos aprehendidos en el intento de robo.