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Paritaria docente en Santa Fe: la provincia ofrece una suba semestral del 15% y lleva el aumento anual al 49%

Tras la reunión paritaria, las autoridades santafesinas remarcaron que en diciembre próximo ningún maestro de grado con 25 horas semanales recibirá menos de $ 1.517.481

21 de julio 2026 · 16:35hs
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Reunión de paritaria docente. 

Reunión de paritaria docente. 

En la reunión paritaria docente de este martes, las autoridades provinciales llevaron una propuesta que redondea un aumento para el segundo semestre cercano al 15% y que totaliza un incremento promedio anual que rondará el 49%.

“Traemos una propuesta responsable que pone en valor el esfuerzo que todos los días hacen los docentes y directivos”, destacaron antes de ingresar la secretaria General de Educación, María Martín, el ministro de Educación, José Goity, y el de Economía, Pablo Olivares.

Destacaron también que se trata de una propuesta “que, como todas las que hacemos, se puede comprobar recibo de sueldo contra recibo de sueldo. Lo que dijimos en la anterior paritaria lo cumplimos. Todo se puede chequear”, remarcaron.

>>Leer más: Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

En ese sentido, se detalló que en el caso testigo de un docente de grado, sin antigüedad, con 25 horas semanales, percibirá en diciembre de 2026 un total de $1.517.481, lo que representa un incremento 14,62 % para el segundo semestre y totaliza un aumento del 49,01 % en el comparativo diciembre 2025-2026.

Inflación y docencia

Los índices de inflación mensual de la provincia de Santa Fe informados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) para el período de enero a junio de 2026 acumularon 16,9%.

“Solo en estos primeros seis meses del año ya tenemos una pérdida importante de alrededor del 5% del salario entre lo que fue la inflación del primer semestre y lo que fue el aumento que otorgó el gobierno", explicó Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafe.

Sin embargo, el gobierno provincial sostiene que más del 70% de los docentes, en sus diferentes jerarquías, le ganaron a la inflación al incluir todos los suplementos como el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente.

>> Leer más: Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto, tras el dato de inflación del Indec

Desde los gremios descreen de la iniciativa de diálogo. Recuerdan que de las nueve paritarias, siete cerraron por decreto, y que eso no cambiará. Pasado en limpio, creen que el gobierno hará una mala propuesta y cerrará por decreto.

El gobierno sostiene que las negociaciones llegan influenciadas por internas sindicales y estrategias de comunicación de los dirigentes que parecen priorizar el impacto mediático sobre los datos técnicos.

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