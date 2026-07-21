La Capital | Ovación | Broun

Cuando pa Chile me voy: Jorge Broun firmó contrato con Universidad de Concepción

El exarquero canalla seguirá su carrera en el fútbol trasandino. Es uno de los experimentados que se fue de Central en este último mercado de pases

21 de julio 2026 · 20:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jorge Broun posa con la camiseta de Universidad de Concepción tras la firma del contrato.

Jorge Broun posa con la camiseta de Universidad de Concepción tras la firma del contrato.

Después de la traumática salida de Central, Jorge Broun tiene nuevo club. El experimentado arquero, de 40 años, continuará su carrera en el fútbol chileno, más específicamente en Universidad de Concepción. Firmó contrato por 18 meses con el club trasandino.

Fatura Broun estampó la firma en el contrato en la tarde de este martes. Estuvo acompañado por su representante Roberto San Juan. Del acto protocolar participó el presidente de Universidad de Concepción, Agustín Lorenzetti.

Será el segundo paso de Broun por el fútbol chileno, ya que entre 2013 y 2015 vistió la camiseta de Antofagasta.

Rumbo a Chile

En un primer momento se especuló con la continuidad en el futbol argentino, pero eso no sucedió. Universidad de Concepción le hizo una oferta tentadora y el futbolista se inclinó por ella.

>>Leer más: A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

Broun venía de una larga estadía en Central, donde logró dos títulos en los últimos años. Fue pieza clave en el equipo campeón de la Copa de la Liga 2023, bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo, y también del plantel que Ariel Holan llevó a lo más alto de la tabla acumulada, lo que le valió al Canalla el título de la Liga 2025.

En el último semestre estuvo relegado

En el último semestre, Broun no jugó tanto (apenas cinco partidos) porque el técnico Jorge Almirón se inclinó por Jeremías Ledesma. Lo cierto es que una vez finalizado el primer semestre, la dirigencia canalla le pidió la rescisión del contrato (finalizaba en diciembre de 2026). Una decisión que nunca contó con una voz oficial como respaldo.

De esta forma, Broun se tuvo que ir antes de lo previsto del club de Arroyito, sin la posibilidad de jugar los cinco partidos que le faltan para convertirse en el arquero con más presencias en la historia canalla.

Noticias relacionadas
Facundo Marín y Tomás Ramírez, dos de las grandes figuras del Charrúa en 2025. El entrerriano jugará a préstamo hasta diciembre en Atlético Pujato.

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Hinchas de la selección frente al Kentucky esperando a Messi

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

Leandro Paredes hace caer a Gavi con un empujón. Antes lo había tomado del cuello.

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

Jorge Almirón ya trabaja sobre el equipo que pondrá en cancha el jueves, cuando Central inicie su carrera en el Clausura.

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Lo último

La calificadora Moodys elevó la nota de la deuda soberana argentina

La calificadora Moody's elevó la nota de la deuda soberana argentina

Cómo hacer chocolate caliente en casa

Cómo hacer chocolate caliente en casa

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses

Según un informe del Cepa, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 2.916 empleadores. El sector más afectado fue el de transporte y almacenamiento

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses
La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles
La Ciudad

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país
La Ciudad

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Ovación
Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newells en el arranque del torneo Clausura

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Policiales
Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

La Ciudad
Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición
La Ciudad

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda
La Ciudad

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar
La Ciudad

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial
Policiales

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura
Ovación

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial
Zoom

Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012
Política

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina
Política

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad
Policiales

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson
La Ciudad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos
Suple

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas
Policiales

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral
Información General

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto