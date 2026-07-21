Cuando pa Chile me voy: Jorge Broun firmó contrato con Universidad de Concepción

El exarquero canalla seguirá su carrera en el fútbol trasandino. Es uno de los experimentados que se fue de Central en este último mercado de pases

Después de la traumática salida de Central, Jorge Broun tiene nuevo club. El experimentado arquero, de 40 años, continuará su carrera en el fútbol chileno, más específicamente en Universidad de Concepción . Firmó contrato por 18 meses con el club trasandino.

Fatura Broun estampó la firma en el contrato en la tarde de este martes. Estuvo acompañado por su representante Roberto San Juan. Del acto protocolar participó el presidente de Universidad de Concepción , Agustín Lorenzetti.

Será el segundo paso de Broun por el fútbol chileno, ya que entre 2013 y 2015 vistió la camiseta de Antofagasta.

En un primer momento se especuló con la continuidad en el futbol argentino, pero eso no sucedió. Universidad de Concepción le hizo una oferta tentadora y el futbolista se inclinó por ella.

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Broun venía de una larga estadía en Central, donde logró dos títulos en los últimos años. Fue pieza clave en el equipo campeón de la Copa de la Liga 2023, bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo, y también del plantel que Ariel Holan llevó a lo más alto de la tabla acumulada, lo que le valió al Canalla el título de la Liga 2025.

En el último semestre estuvo relegado

En el último semestre, Broun no jugó tanto (apenas cinco partidos) porque el técnico Jorge Almirón se inclinó por Jeremías Ledesma. Lo cierto es que una vez finalizado el primer semestre, la dirigencia canalla le pidió la rescisión del contrato (finalizaba en diciembre de 2026). Una decisión que nunca contó con una voz oficial como respaldo.

De esta forma, Broun se tuvo que ir antes de lo previsto del club de Arroyito, sin la posibilidad de jugar los cinco partidos que le faltan para convertirse en el arquero con más presencias en la historia canalla.