Quién era Gabriel Real, el funcionario santafesino que murió en Estados Unidos

El secretario de Asuntos Legislativos de la provincia tenía 67 años y se descompensó de manera sorpresiva. Un repaso por su carrera

Dirigentes de Unidos anunciaron la muerte del secretario de Asuntos Legislativos de la provincia de Santa Fe, Gabriel Real.

Falleció Gabriel Real , uno de los secretarios del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe. El deceso se produjo en el marco de un viaje al exterior, y fue confirmado oficialmente este miércoles.

Dirigentes de Unidos lamentaron la muerte del abogado de 67 años. el episodio tuvo repercusión inmediata entre distintos funcionarios y legisladores vinculados a la coalición oficialista. En su habitual conferencia de prensa, la vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes , expresó "profundo pesar" a la hora de la despedida y lo definió como "un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente".

El presidente provisional del Senado de Santa Fe, Felipe Michlig , también lamentó la partida del dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) . El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) destacó su perfil de "servidor público" y aseguró que "deja una huella imborrable" .

Gabriel Real nació en Firmat y buena parte de su carrera política se desarrolló en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Su último mandato fue entre 2019 y 2023 , cuando ocupó una de las bancas de los bloques opositores al peronismo.

Profundo dolor por el fallecimiento de GABRIEL REAL.



A través de una larga y honrosa carrera política como militante del Partido Demócrata Progresista, dirigente de UPCSF y servidor público deja una huella imborrable.



Nuestras condolencias para sus familiares y seres… pic.twitter.com/oHtIWnC8N7 — Felipe Michlig (@felipemichlig) July 22, 2026

Después de aquel período, el gobernador Maximiliano Pullaro reclutó al dirigente demoprogresista y lo designó secretario de Asuntos Legislativos. De esta manera, empezó a colaborar con la gestión actual bajo el ala del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

En paralelo con esta labor, el abogado firmatense se anotó entre los candidatos a convencionales reformadores de la Constitución de Santa Fe el año pasado. En 2024 había sido reelecto como secretario general del PDP en la provincia.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expresó sus condolencias por la muerte de Real y ponderó su trayectoria. "Compañero de gabinete, militante político que se ponía al frente de los temas, los debatía, los trabajaba y peleaba por lo que creía", remarcó.