La Capital | La Ciudad | paritaria

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

La estrategia del Ejecutivo es sumar aliados de las bases a partir de un cambio de los criterios de distribución y mejora de los números

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

21 de julio 2026 · 14:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

El gobierno provincial logró consolidar su estrategia en la paritaria de estatales a partir de afinar números y de cambiar los criterios de distribución. Por un lado, pudo convencer a los representantes de la administración central, UPCN y ATE, de aceptar y hasta defender públicamente la oferta. Por otro, busca exponer a los gremios docentes ante sus bases.

Ni bien salieron de la reunión paritaria con el gobierno provincial de este martes, los representantes de ATE y UPCN hicieron pública su conformidad frente a los micrófonos, algo que llamó la atención por la contundencia. Hasta tuvieron la atención de recordar las dificultades de las cuentas públicas en este momento del país y de otras provincias.

El representante de ATE, Marcelo Delfor, calificó la oferta salarial que oscila entre el 15,6 y el 17 por ciento para el segundo semestre como "razonable" y dijo que "muy pocos" empleados públicos quedaron por debajo de la variación del 17,1 por ciento con el mínimo garantizado de 170.000 pesos hasta junio. Adentro.

Paritaria

En tanto, el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Molina, afirmó que están “conformes porque llevó mucho trabajo y tiempo”, y que la propuesta es “considerable”. Adentro.

La estrategia de separar por un lado a trabajadores de la administración central, menos combativos, y a docentes, más intransigentes, no es nueva. Desde hace varias negociaciones ni bien aceptaban los primeros gremios los aumentos, al resto se lo otorgaban por decreto y daban por finalizada la paritaria.

Pero, a la vez, el gobierno incorporó durante este primer semestre la idea de que se prioriza a los trabajadores de menores ingresos, y que dos tercios le ganan a la inflación.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, uno de los que lleva adelante la paritaria estatal

El ministro de Economía, Pablo Olivares, uno de los que lleva adelante la paritaria estatal

Es decir, razonan que mejorando más a los que menos ganan que a las escalas superiores se garantizan que no haya reclamos fuertes de las bases. Hasta sueñan con empezar a torcer parte del rechazo docente para el año electoral, que hasta ahora parecía perdido.

Para esto se enfoca en otorgar aumentos mínimos garantizados ($170.000 a junio y $180.000 a diciembre) como forma de criterio distributivo. Incluso cuando las sumas incorporen también suplementos como el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente ($100.000).

Según precisó el ministro de Economía, Pablo Olivares, si el 15,5% que los de menores ingresos percibieron se suma al aumento ya otorgado durante la primera mitad del año, esos empleados alcanzarán una recomposición anual que le ganará a la inflación.

Justamente esa es la clave: las proyecciones para el segundo semestre muestran una inflación mensual inferior al 2%. Así, será determinante para la cuestión salarial de Maximiliano Pullaro la política económica de Javier Milei.

El discurso

La batalla que pretenden dar es en la forma de comunicar, sobre todo ante la resistencia gremial docente. Si en la primera mitad de mandato se fue a un discurso beligerante enfocando en el ausentismo y la necesidad de reducir los paros, ahora van a los números.

Pretenden mostrar información palpable como comparaciones de los salarios de bolsillo, el aumento acumulado durante el año, y los mínimos garantizados. “Provincia ofreció aumentos de hasta 15,5% para el segundo semestre con mínimos garantizados, alcanzando un 36% de aumento anual”, tituló la gacetilla.

Sin embargo, sostienen que el conflicto docente se mueve por un componente político. Hasta creen que el mismo se mueve no por lo estrictamente salarial, sino por la lógica de la confrontación. Los gremios argumentan que el retraso salarial es real y pelean por eso.

En esa línea, desde el gobierno argumentan que los gremios buscan el impacto mediático sobre los datos técnicos, lo que implica mantener posturas rígidas para evitar el costo político ante sus afiliados.

Entonces, no aceptan la oferta a sabiendas que el aumento igual se ejecutará por decreto. Ahí la ecuación final del gobierno: que el aumento diseñado termine teniendo aceptación de a poco de parte de las bases y que dejen en offside a los gremios.

Noticias relacionadas
Las lloviznas estarán presentes en Rosario hasta mitad de semana y se vienen días con mucha humedad.

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

La negociación en las paritarias comenzó el último jueves.

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Samuel L. Jackson calificó a Argentina como el país más racista del mundo. Una investigadora explica por qué esa afirmación simplifica un fenómeno complejo

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

De soldado en Malvinas a líder de los excombatientes

Quién fue Rubén Rada, el excombatiente que hizo de Malvinas una causa de toda una vida

Ver comentarios

Las más leídas

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Lo último

El Gobierno eliminó retenciones para la industria: qué cambia y quiénes ganan en la región

El Gobierno eliminó retenciones para la industria: qué cambia y quiénes ganan en la región

Newells tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina

Newell's tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina

Fuego leproso: Newells presentó su tercera camiseta con una llamativa combinación

"Fuego leproso": Newell's presentó su tercera camiseta con una llamativa combinación

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

El gobierno destaca que, con los mínimos garantizados, la mayoría de los trabajadores va a quedar en el segundo semestre arriba del 15/16% y 36% anual

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre
La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar
La Ciudad

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura
Ovación

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda
La Ciudad

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña
Policiales

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

La madre de Leandro Paredes se quebró mientras hablaba con periodistas tras su llegada a Ezeiza

La madre de Leandro Paredes se quebró mientras hablaba con periodistas tras su llegada a Ezeiza

Ovación
Newells tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina
Ovación

Newell's tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina

Newells tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina

Newell's tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina

Fuego leproso: Newells presentó su tercera camiseta con una llamativa combinación

"Fuego leproso": Newell's presentó su tercera camiseta con una llamativa combinación

Vinícius reapareció con un sorprendente cambio facial: así quedó tras un retoque estético

Vinícius reapareció con un sorprendente cambio facial: así quedó tras un retoque estético

Policiales
Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre
Policiales

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

La Ciudad
Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno
Ovación

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país
Ovación

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser el mejor ejemplo para sus hijos
Zoom

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser "el mejor ejemplo" para sus hijos

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios
Economía

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Tres santafesinas revolucionan el agro con una empresa que propone otra forma de cultivar
La Región

Tres santafesinas revolucionan el agro con una empresa que propone otra forma de cultivar

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina
Policiales

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas
La Región

Aumenta este martes el peaje del puente Rosario-Victoria: cuáles son las nuevas tarifas

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

El muralista de Scaloni en Pujato: Nunca olvidó su raíz, es una persona muy humilde

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El muralista de Scaloni en Pujato: "Nunca olvidó su raíz, es una persona muy humilde"

Día del Amigo: la historia del invento argentino que logró instalarse como efeméride
Información General

Día del Amigo: la historia del invento argentino que logró instalarse como efeméride

Quini 6: de dónde son los apostadores que ganaron más de $500 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de dónde son los apostadores que ganaron más de $500 millones en el Revancha

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario
Policiales

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario