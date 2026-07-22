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Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

La manifestación comenzó antes del mediodía como parte de una jornada nacional de lucha por los derechos de los jubilados

22 de julio 2026 · 11:20hs
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La movilización provocó uno de los principales cortes de tránsito de la mañana.

Foto: X/@maxiklan.

La movilización provocó uno de los principales cortes de tránsito de la mañana.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este miércoles una serie de cortes de tránsito en Rosario por protestas. Los organizadores decidieron concentrarse en tres accesos de avenida Circunvalación mientras comenzaba una marcha por el microcentro, entre otras manifestaciones.

La movilización comenzó cerca de las 11 de la mañana con el fin de liberar la circulación después de las 12.30 del mediodía. Uno de los puntos principales de encuentro fue el intercambiador de avenida Presidente Perón, donde se bloqueó el paso tanto arriba como debajo de la autopista urbana, en ambos sentidos.

Por otro lado, organizaciones sociales y gremiales se reunieron en San Lorenzo al 900, frente a la puerta de Pami. En este caso, la convocatoria se lanzó con el fin de ir hasta la puerta de Anses.

¿Dónde hay cortes de tránsito este miércoles en Rosario?

La APSV indicó que los cortes de tránsito se programaron en los siguientes cruces con avenida Circunvalación:

  • Avenida Uriburu (Acceso Sur)
  • Avenida Juan José Paso
  • Avenida Presidente Perón

Inicialmente, los organizadores de la protesta sólo tenían previsto cerrar el paso vehicular sobre la exavenida Godoy. Sin embargo, hacia las 11 de la mañana subieron a la autopista urbana y ocuparon ambas manos de la calzada en uno de los principales accesos de la zona oeste rosarina, donde había algunos agentes de Gendarmería Nacional.

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Al margen de este conflicto, la Municipalidad de Rosario anunció otros cortes de tránsito por obras en los siguientes sectores:

  • Bulevar Seguí entre avenida San Martín y Entre Ríos, lado norte
  • Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego
  • Maipú y San Lorenzo (obra de Assa)
  • Buenos Aires entre Gaboto y Rueda
  • Humberto Primo entre Díaz Vélez y Nueva York
  • Chacabuco y La Paz
  • Ovidio Lagos entre Brown y Urquiza
  • San Luis entre Riccheri y Ovidio Lagos (hasta las 18)
  • Viamonte entre avenida Francia y Ovidio Lagos

¿Por qué hay cortes de tránsito en Circunvalación?

Las protestas sobre Circunvalación se lanzaron en el marco de una jornada nacional de lucha contra la política económica del presidente Javier Milei. Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron la iniciativa coordinada con otros gremios y organizaciones sociales en distintos puntos de la ciudad.

Una de las consignas principales de la convocatoria se refiere a la defensa de los jubilados, así como el pedido de salarios y paritarias dignas. Además, se reitera el reclamo para reinstaurar el programa Volver al Trabajo, eliminado a principios de año por el gobierno argentino.

Mientras se armaba la columna para marchar en la puerta de Pami, los referentes de las centrales obreras y organizaciones involucradas en la manifestacion denunciaron un "desfalco nacional" detrás del programa económico de Milei. A continuación empezaron a cerrar filas para ir hasta la esquina de Sarmiento y Rioja.

La referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, María Elena Molina, le advirtió a LT8 que los sueldos de los trabajadores públicos y los haberes de los pasivos se siguen usando para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI). "Esto es una corrupción completa, pedimos el control de todas las cajas: Pami, Ansés y Iapos", remarcó.

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