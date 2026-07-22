Más de 2.000 chicos participaron de las actividades de invierno en Timbúes El programa comunal reunió a niños y familias en propuestas culturales, recreativas y deportivas distribuidas en distintos barrios de la localidad 22 de julio 2026 · 12:54hs

Cine, deportes, danzas y propuestas recreativas formaron parte de la agenda gratuita impulsada por la comuna.

Más de 2.000 niños y sus familias participaron de las actividades organizadas por la Comuna de Timbúes durante las vacaciones de invierno 2026, en el marco de una agenda gratuita que se desarrolló en distintos sectores de la localidad. Bajo el lema “Timbúes activa el modo argento”, y con propuestas inspiradas en el clima mundialista, la programación incluyó actividades culturales, recreativas y deportivas destinadas a vecinos de todas las edades.

Entre las iniciativas se destacaron funciones gratuitas de cine, el Encuentro de Danzas “Timbúes Baila”, jornadas deportivas y recreativas, actividades itinerantes en los barrios y el acto oficial por el Día de la Independencia. La propuesta buscó acercar alternativas de entretenimiento y encuentro a las familias, favoreciendo la participación comunitaria cerca de los hogares.

Calor al invierno Desde el gobierno comunal resaltaron la convocatoria alcanzada en cada una de las jornadas y valoraron el acompañamiento de las familias, además del trabajo articulado entre las distintas áreas que intervinieron en la organización de las actividades.

Con el cierre de la edición 2026, Timbúes concluyó un nuevo receso invernal con una amplia participación de vecinos y ratificó su apuesta a la promoción de espacios públicos de recreación, cultura e integración social.