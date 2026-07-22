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Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

La Municipalidad proyectó mensajes de agradecimiento al capitán de la selección argentina y al futbolista de Betis en puntos emblemáticos de la ciudad

22 de julio 2026 · 07:35hs
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Messi y el Mono regresaron al país en distintos vuelos.

AP

Messi y el Mono regresaron al país en distintos vuelos.

Después de la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026, el regreso del plantel de la selección argentina generó un gran homenaje en Rosario a sus dos representantes. Lionel Messi y Giovani Lo Celso tuvieron este martes una bienvenida que recorrió la ciudad de una forma muy particular.

La Municipalidad decidió compartir un mensaje de agradecimiento a los futbolistas en distintos espacios estratégicos del mapa urbano. Uno de los más llamativos fue El Aura, el nuevo balcón de la ribera central, frente al parque nacional a la Bandera.

Por otra parte, las autoridades locales les rindieron tributo a los jugadores de la Scaloneta en el cruce de bulevar Oroño y avenida Pellegrini. Allí también se pudo ver un saludo cargado de cariño y respeto por los deportistas que formaron parte del combinado nacional en la última edición de la Copa del Mundo.

Homenaje a Messi y Lo Celso en Rosario

Mientras Messi iniciaba unas merecidas vacaciones en su casa del barrio Kentucky de la vecina localidad de Funes, el municipio proyectó su imagen en la pantalla LED de 360 grados colocada frente al Museo Castagnino. "Gracias, Leo. Bienvenido a casa", decía el cartel luminoso en el extremo noreste del parque de la Independencia.

Aunque no tuvo un rol tan destacado en la cancha, la ciudad tampoco se olvidó de Lo Celso. En el mismo lugar se pudo ver la foto del exmediocampista de Central con la camiseta albiceleste, luego de un ansiado debut mundialista que se había frustrado en dos oportunidades durante los ocho años anteriores.

>> Leer más: El muralista de Scaloni en Pujato: "Nunca olvidó su raíz, es una persona muy humilde"

El agradecimiento que organizó la Municipalidad a la noche destacó el apoyo incondicional a los deportistas. "Rosario, siempre con ustedes", rezaba el mensaje que daba vueltas alrededor del cruce de Oroño y Pellegrini con la foto de las estrellas de la selección argentina.

Para completar la puesta en escena, las autoridades locales iluminaron el Monumento Nacional a la Bandera con los colores de la enseña patria. Un último detalle que no pasó inadvertido este miércoles en el sistema del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) es que los carteles de los colectivos también alternaban la proyección del número de línea de los ómnibus con el siguiente texto: "Gracias, Leo".

¿A dónde se fue Messi tras el Mundial 2026?

El capitán de la selección nacional no volvió con la mayoría del plantel albiceleste en el vuelo del último lunes desde Estados Unidos. El futbolista de Inter Miami llegó a Rosario a primera hora del día siguiente y se fue a Kentucky Club de Campo, en las afueras de Funes.

Lejos del ruido de las teorías conspirativas sobre la final de Argentina y España, la Pulga viajó con su familia en un avión privado y este martes se refugió en la casa construyó hace algunos años en uno de los barrios privados más importantes de la región. Muchos fanáticos fueron a esperarlo a la puerta del country y se acercaron a la camioneta en la puerta principal, pero no pudieron tener contacto directo con el ídolo.

El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) tiene al menos dos semanas libres por delante hasta que su equipo vuelva a jugar. El próximo compromiso de Inter es el miércoles 5 de agosto, cuando enfrente a Atlético de San Luis en la Leagues Cup 2026.

Mientras tanto, Leo inició las vacaciones muy cerca de su ciudad natal y hasta el momento no dio pistas sobre su continuidad en la selección argentina. Sus únicas declaraciones después de la derrota en Nueva Jersey fueron un balance sobre la actuación del equipo en el torneo y dejaron un final abierto para la historia, ya que hizo foco en lo ocurrido durante la final. "Es un dolor muy grande y va a costar que cierre esa herida", expresó este lunes.

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