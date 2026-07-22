Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo

La decisión deja al país sin producción nacional de caucho sintético. El sindicato está en alerta y amenaza con medidas de fuerza si hay despidos

La empresa Pampa Energía anunció el cierre definitivo de su planta de producción de caucho sintético en Puerto San Martín , una decisión que pone en riesgo más de 130 puestos de trabajo y que dejará al país sin fabricación nacional de este insumo clave para la industria del neumático y el sector automotor.

La noticia fue comunicada este martes al Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) durante una reunión en la que la empresa informó que cesará la producción y comenzará un proceso de reestructuración.

El secretario general del gremio, Mauricio Brizuela , sostuvo que la situación recuerda al cierre de la planta de Dow ocurrido dos años atrás y explicó que la empresa atribuyó la decisión a la falta de mercado para el caucho.

"El martes nos pidieron una reunión y nos informaron que cesaban la producción. Hace dos años sufrimos el cierre de la planta de Dow. Esta es una situación similar", afirmó en diálogo con RTS. Según el dirigente sindical, la caída de la demanda está vinculada al cierre de Fate, que era el principal cliente de la planta.

Tensión por los retiros voluntarios

Aunque la empresa dejó trascender que busca reubicar parte del personal en otras áreas del complejo y ofrecer retiros voluntarios, desde el sindicato cuestionaron esa alternativa.

"Ellos quieren acordar con los compañeros retiros voluntarios para evitar el costo de los despidos. Acá de voluntario no hay nada. Los trabajadores tienen mucha antigüedad", señaló Brizuela.

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Además, advirtió que el gremio responderá con medidas de fuerza si comienzan las cesantías. "Cuando haya un telegrama de despido vamos a parar la planta", aseguró.

Mientras tanto, ya se confirmaron despidos entre el personal fuera de convenio y persiste la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores sindicalizados.

Una planta histórica que deja de producir

Con el cierre de la histórica ex PASA Petroquímica, Argentina dejará de fabricar caucho sintético, un insumo estratégico para la elaboración de neumáticos y para distintas ramas de la industria automotriz.

La decisión llega en un contexto de fuerte retracción del sector, afectado por la caída de las ventas y el incremento de las importaciones, factores que redujeron la demanda local del producto.

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Desde SOEPU remarcaron que la medida tendrá consecuencias que van más allá de los puestos de trabajo directos. El gremio sostiene que muchos empleados tienen una extensa trayectoria en la empresa y escasas posibilidades de conseguir otro empleo.

También alertaron sobre el impacto económico que tendrá el cierre en la región. "Los compañeros dejan su sueldo en la zona. Sería una planta más que se cierra y un producto nacional que se deja de fabricar", advierten.

Una audiencia el jueves

Ante el conflicto, las partes fueron convocadas a una audiencia que se realizará este jueves en la Secretaría de Trabajo de Santa Fe, donde se intentará abrir una instancia de negociación.

Mientras tanto, el sindicato se declaró en estado de alerta y reiteró que buscará revertir la decisión de la empresa. "Lucharemos hasta las últimas consecuencias para evitar el cierre", concluyó el dirigente sindical.