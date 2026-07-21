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Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

Los gremios de la administración central aseguraron que la oferta de hasta un 16% de aumento salarial en el segundo semestre es "considerable" y llevarán en las próximas horas el debate a los afiliados

21 de julio 2026 · 16:03hs
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Fabián Bastia y Pablo Olivares encabezaron la reunión paritaria con los gremios de la administración central

Fabián Bastia y Pablo Olivares encabezaron la reunión paritaria con los gremios de la administración central

Los gremios estatales UPCN y ATE analizan la propuesta salarial presentada este martes por el Gobierno de Santa Fe en la paritaria de la administración central y definirán en los próximos días si la aceptan o la rechazan. El gobierno ofreció hasta un 16% de aumento hasta fin de año.

Tras el encuentro, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, consideró que la negociación permitió mejorar la oferta inicial y aseguró que, "para el contexto que tenemos en la actividad económica privada y en la actividad económica pública nacional, es una propuesta considerable".

El dirigente recordó que uno de los puntos incorporados por el Ejecutivo fue la compensación para los trabajadores que durante el primer semestre quedaron por debajo de la inflación, de manera que todos alcancen el 17,1% correspondiente al IPC acumulado entre enero y junio.

Además, detalló que la propuesta contempla mínimos garantizados crecientes, de $80.000 en julio, $100.000 entre agosto y septiembre, $130.000 en octubre y noviembre y $180.000 en diciembre, todos con incidencia en el aguinaldo.

Por su parte, el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor, explicó que el aumento general para quienes perciben salarios por encima de los mínimos garantizados será del 10,1% en el semestre, pero remarcó que la mayoría de los trabajadores del escalafón tendrá mejoras superiores al 15% gracias al esquema de pisos salariales.

Delfor también confirmó que la compensación por el desfasaje con la inflación alcanzará tanto a los trabajadores activos como a los jubilados, de acuerdo con el mecanismo previsto por la Caja de Jubilaciones provincial. El referente de ATE dijo que el objetivo es “recuperar los salarios en el marco de una situación económica desfavorable a nivel nacional”, por lo que la oferta provincial “resulta razonable”.

Definiciones pendientes en UPCN

Más allá de la discusión salarial, los sindicatos señalaron que el 5 de agosto se realizará una reunión de la paritaria técnica, en la que se abordarán reclamos vinculados con titularizaciones en Salud, subrogancias, suplementos y otras situaciones laborales que impactan en distintos sectores de la administración pública.

En paralelo, Molina indicó que los gremios insistieron con el pase a planta permanente de trabajadores que cumplen funciones habituales y permanentes, un planteo que el Gobierno se comprometió a analizar, aunque sin brindar todavía una respuesta definitiva.

En cuanto a los tiempos, UPCN pondrá la propuesta a votación de sus afiliados y dará a conocer el resultado este jueves al mediodía, mientras que ATE resolverá este martes el cronograma de consultas y asambleas que realizará en toda la provincia antes de fijar una posición.

¿Cuál es la oferta de aumento en las paritarias de Santa Fe?

El secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Molina, afirmó que la oferta de aumento salarial abarcará la cobertura del desfasaje entre las subas previas y la inflación del primer semestre en Santa Fe. Los propios gremialistas indicaron que "muy pocos" empleados públicos quedaron por debajo de la variación del 17,1 por ciento con el mínimo garantizado de 170.000 pesos hasta junio.

La oferta de recomposición del 10,1 por ciento se divide de la siguiente manera:

  • Julio: 2 %
  • Agosto: 1,8 %
  • Septiembre: 1,7 %
  • Octubre: 1,6 %
  • Noviembre: 1,5 %
  • Diciembre: 1,5 %

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Por otro lado, la provincia hizo una proyección similar por mes sobre el monto mínimo garantizado para el aumento hasta fin de año. La suma fija establecida como piso se incrementará así:

  • Julio: $ 80.000
  • Agosto y septiembre: $ 100.000
  • Octubre y noviembre: $ 130.000
  • Diciembre: $ 180.000

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