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Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026

Antes de partir rumbo a Pujato, el entrenador se refirió a los rumores que circularon en redes y elogió la multitud que recibió al plantel en su regreso al país

21 de julio 2026 · 15:25hs
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Lionel Scaloni en la llegada de la selección argentina al país

Lionel Scaloni en la llegada de la selección argentina al país

Lionel Scaloni habló por primera vez tras el regreso de la selección argentina al país luego de la derrota en la final del Mundial 2026. El entrenador se refirió a las supuestas presiones que habrían condicionado el desarrollo del partido decisivo, habló sobre la bandera de las Islas Malvinas y volvió a dejar abierta la posibilidad de no continuar al frente del equipo después de diciembre.

A la salida del predio de la AFA en Ezeiza, donde el plantel recibió el reconocimiento de miles de hinchas durante la noche del lunes, el técnico compartió sus primeras sensaciones tras el subcampeonato.

Sobre el rendimiento del equipo, Scaloni destacó el esfuerzo de sus dirigidos y remarcó la entrega del plantel: "Eso lo tengo claro, el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas que eso es lo mejor que nos llevamos".

Scaloni negó conocer las supuestas presiones antes de la final

Durante los últimos días, en las redes sociales circularon distintas teorías sobre supuestas presiones por la arenga motivacional de Lionel Messi en la previa de la final. Consultado sobre esas versiones, Scaloni se despegó de los rumores: "No veo redes y no tengo idea de presiones".

El entrenador también reaccionó con sorpresa cuando le preguntaron por supuestos roces o conflictos dentro del plantel: "No puedo creer lo que me están preguntando".

De esta manera, el técnico buscó cerrar las especulaciones sobre posibles problemas internos en el grupo antes del partido contra España.

Scaloni también habló sobre la bandera argentina con la frase "Las Malvinas son argentinas" que los futbolistas desplegaron después de eliminar a Inglaterra.

La imagen generó especulaciones sobre una posible sanción de la Fifa. Ante ello, el entrenador respondió: "Por la bandera no nos dijeron nada, no sé si habrá algún problema en un futuro, pero no nos dijeron nada. Yo la vi como ustedes".

Scaloni evitó referirse a una eventual sanción y prefirió destacar la actitud de los futbolistas durante el torneo: "Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo. Han dado una demostración de carácter, de defender esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana el que tenga que venir a la Selección como jugador dé lo mismo, porque es una buena señal".

>> Leer más: No es la primera vez: las otras ocasiones en las que Scaloni pensó en dejar la selección argentina

Incertidumbre por la continuidad de Scaloni

Después de la derrota ante España, el entrenador había puesto en duda su continuidad al frente del seleccionado. Tras el regreso al país, volvió a referirse a su futuro y confirmó que continuará en el cargo hasta el final de su contrato vigente.

"Hasta diciembre estamos acá", afirmó. Sin embargo, todavía no hay certezas de cual será la decisión que tomará en el cargo.

El pujatense explicó que sus dudas forman parte de una reflexión personal: "Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es como se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no".

El entrenador destacó la dimensión que alcanzó su carrera al frente del equipo: "Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá porque yo no había dirigido en ningún lado. Me dieron la posibilidad, es un lugar soñado en el que todos quisieran estar y tuvimos la suerte de haber conseguido todo lo que conseguimos".

Scaloni también destacó el recibimiento que recibió el plantel después de la derrota en la final del Mundial 2026: "Fue impresionante. Muy lindo. Cuesta, y yo digo que está bien que se festeje, pero cuesta digerir que no ganaste. Eso está claro. Entonces, como llevamos el ADN ganador, también nos viene bien saber que no ganamos y en la derrota somos nobles. Y en la derrota también se pueden sacar cosas positivas. Eso es lo más importante".

Después de sus declaraciones, Scaloni emprendió viaje hacia Pujato para pasar unos días de descanso junto con su familia.

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